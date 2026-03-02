3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Минск и Мурманск договорились о развитии сотрудничества в науке и промышленности
Взаимовыгодное двустороннее сотрудничество как результат побратимства и дружественной политики. Делегация Мурманской области приехала в Минск, здесь гости посещают топовые предприятия и организации белорусской столицы.
Губернатор Мурманской области встретился с мэром Минска Владимиром Кухаревым в Национальной академии наук. Стороны обсудили сотрудничество по созданию новых технологий в сфере агропромышленного комплекса.
Коллегам демонстрировали разработки в области электротранспорта, а также оптоэлектроники и лазерной техники, обсудили исследование Арктики и Антарктики и совместные экспедиции.
В ратуше состоялась торжественная встреча и подведение итогов сегодняшней насыщенной экскурсии по Минску. Договорились о развитии сотрудничества.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
"Мы обсудили вопросы и сотрудничества в сфере образования, строительства, которые тоже, я думаю, дадут результат. И, конечно же, мы должны работать с молодежью, об этом мы много говорили. И сегодня от того, как мы создадим условия для общения молодых людей между нашими городами, регионами, странами, зависит будущее нашей страны".
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области (Россия):
"Идет активное сотрудничество в гуманитарных сферах: вопросы спорта и культуры. 2 города-побратима, Минск и Мурманск, между собой очень четко общаются, ездят творческие коллективы, театры выступают на площадках в двух городах. Это очень важно. Гуманитарное сотрудничество не менее, а где-то для будущего даже более важно, чем экономическое. Потому что это коммуникация, дружба, уважение друг друга, понимание общей истории".
Коллег также интересует опыт производства и поставки коммунальной техники, содержание улиц, схема обеспечения мегаполиса современным освещением и праздничной иллюминацией. Глава города-побратима столицы Беларуси Мурманска Иван Лебедев посетил центральный офис Горремавтодора - предприятие "Мингорсвет".
Иван Лебедев, глава города Мурманска (Россия):
"Техника, вот те же "Бродвеи", мы как раз приобрели недавно несколько таких, они очень хорошо себя зарекомендовали как раз в весенний период, когда снег сходит и поднимается тот уплотненный песок, который уже есть на нашем дорожном полотне. Что-то увидел новое, очень интересное. Впереди у нас будет очень плодотворное взаимодействие. Это точно не последняя встреча".
Обсудили поставки спецтехники, к слову, в регионе активно работают не первый год карьерные самосвалы "БЕЛАЗ", акцент и на развитие туризма. Товарооборот между Беларусью и российским регионом в 2025 году превысил 250 млн долларов.