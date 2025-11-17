Десятки тысяч людей вышли на улицы Афин против агрессивной политики США

Десятки тысяч греков вышли на улицы Афин, чтобы выразить свой протест против агрессивной политики США.

Поводом для манифестации стала годовщина студенческого восстания 1973 года, когда было расстреляно шествие молодежи. Поскольку диктатура тогда опиралась на поддержку Вашингтона, ежегодная акция протеста проходит именно у стен посольства США в стране.