Десятки тысяч людей вышли на улицы Афин против агрессивной политики США
Автор:Редакция news.by
Десятки тысяч греков вышли на улицы Афин, чтобы выразить свой протест против агрессивной политики США.
Поводом для манифестации стала годовщина студенческого восстания 1973 года, когда было расстреляно шествие молодежи. Поскольку диктатура тогда опиралась на поддержку Вашингтона, ежегодная акция протеста проходит именно у стен посольства США в стране.
В этот раз звучали на акции и социальные требования: греческое правительство фактически контролируется зарубежными кредиторами, в основном немецкими и американскими. А кредиторы диктуют властям политику затягивания поясов, благодаря которой Греция быстро превращается в заповедник дикого капитализма.