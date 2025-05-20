Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Как Жировичский монастырь помогает находить самое главное - смысл в жизни

Уже на протяжении более 5 веков духовный алмаз Гродненщины - Жировичский монастырь - объединяет под своими сводами людей самых разных национальностей и вероисповеданий. Сегодня обитель признана одним из пяти духовных центров Беларуси.

Место силы и веры

В любое время года, суток и даже в любую погоду в святую обитель в Жировичах на свет Божий едут люди со всех уголков мира. Именно здесь, на западных рубежах, уцелел оплот православия - Жировичский монастырь, который, несмотря на перипетии истории, не закрывался никогда. Молитвенное слово в этих стенах звучит безустанно, как и просьбы о самом заветном - перед самой маленькой, чудотворной нерукотворной иконой - Жировичской Богоматери.

Тысячи участников по всей Гродненщине присоединились к субботнику. В этом году особое внимание благоустройству духовных мест

Жировичской обители на Гродненщине более пяти веков. И все в этих местах буквально пропитано нашей историей и традициями. Они и в архитектуре храмов, и в звоннице, и в святых источниках. За годы независимости Беларуси монастырь возрождался. Был под пристальным вниманием белорусского лидера. И сегодня жемчужина православного мира в должной огранке.

Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский:

"Мне вспоминаются слова владыки Филарета, что здесь мы дышим кислородом вечности - здесь человек подзаряжает свою душу. Для чего это делается? Чтобы люди оставались патриотами, выполняли свои обязанности. Чтобы духовно подзарядиться".

555-летие обретения чудотворной иконы Божией Матери и 505-летие жемчужины духовного мира - Жировичского монастыря

В монастырском комплексе пять храмов и Минская духовная семинария - старейший вуз страны. Духовная школа - кузница кадров Белорусской православной церкви и место, где спустя века чтят традиции, сохраняется преемственность поколений. Зачастую духовные знания и силу здесь обретают целыми священническими династиями.

Удивительное место с особой атмосферой добра и единения природы и человека - на 72 гектарах территории монастыря расположен "Эдемский сад" - только на земле. В мире на протяжении вот уже 15 лет здесь уживаются лошади, верблюды, медведи, зайцы, барсуки. Они любимцы паломников и туристов.

Намоленные веками места на белорусской земле - сегодня наш самый крепкий фундамент для развития страны. Пока в храмах читаются молитвы, а в сердцах людей живет вера, до тех пор под мирным небом будет стоять наш общий дом и продолжаться привычная жизнь.

