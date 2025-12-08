"Мы должны друг с другом дружить": доцент Шадров о значимости СНГ как площадки для сплочения

"СНГ имеет традиционную значимость как интеграционное объединение географически, экономически и культурно близких стран. Но это не только наследие прошлого Российской империи и Советского Союза, это еще важно и в смысле совместного движения в будущее, потому что география, как говорил Наполеон, это приговор. Мы "обречены" быть соседями и мы должны друг с другом дружить, а не конкурировать и, не дай бог, еще в какие-то конфликты ввязываться. Я думаю, что эта тенденция к сотрудничеству, к сплочению очень важна".