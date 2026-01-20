На что будут направлены силы нового Совета мира

Прошел год с момента инаугурации Дональда Трампа, и даже самые осторожные наблюдатели вынуждены признать: внешняя политика Вашингтона перестала быть продолжением инерции предыдущих десятилетий.

Она стала чем‑то вроде политического ремонта с демонтажем стен, переносом несущих конструкций и попыткой построить новый "геополитический люкс".

Хаос, стратегия, эксперимент - оценочные мнения экспертов расходятся. Но факт остается фактом: за год Трамп сумел превратить внешнюю политику США в главный источник глобальных дискуссий.

Одним из самых обсуждаемых проектов стал так называемый Совет мира - инициатива, которую уже называют "новой платформой глобальной безопасности". Это дипломатия XXI века - быстрая, гибкая и неизбежно меняющая правила игры.

Если бы у дипломатии были свои рейтинги, Минск давно бы получил статус "проверено в кризисных ситуациях". Здесь проводили переговоры, которые казались невозможными, и находили решения из, на первый взгляд, безвыходных ситуаций.

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

"Республика Беларусь, безусловно, играет определенную роль в решении вопросов, которые являются в том числе предметом сегодняшнего обсуждения. Включение Республики Беларусь или предложение, пока предложение, войти в новую организацию, это свидетельство, на мой взгляд, той твердой акцентированной позиции, которую занимает наша страна в этих вопросах, и которую очень четко, очень конкретно озвучивает глава государства".

Беларусь зарекомендовала себя как надежная и безопасная площадка для переговоров. Это признают и за океаном. Белорусская сторона получила личное обращение Дональда Трампа в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко.

В нем нашей стране предлагается стать учредителем Совета мира, в который войдут представители наиболее влиятельных и уважаемых государств планеты:

"Как Председатель Учредительного совета, я официально приглашаю Республику Беларусь присоединиться в качестве стороны к Уставу Совета мира и стать его полноправным членом. Вы уполномочены направить своего представителя для участия и присутствия; заседание Совета состоится в ближайшем будущем в дату, которая будет определена позднее. Никогда прежде не существовало подобной организации - каждое государство-член может назначить своего собственного представителя в Совет. Теперь я с нетерпением жду сотрудничества с Вашей подписью, Вашим долгосрочным видением и Вашей приверженностью будущему с целью установления прочного МИРОВОГО МИРА, ПРОЦВЕТАНИЯ и ВЕЛИЧИЯ ДЛЯ ВСЕХ!

С наилучшими пожеланиями и искренним уважением,

Дональд Дж. Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки"

Каждое государство-член будет иметь один голос, решения Совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя. Хозяин Белого дома Дональд Трамп также подтвердил, что пригласил Президента России Владимира Путина в Совет мира по Газе.