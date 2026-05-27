На Евразийском форуме в Астане работают 8 тематических секций: от ИИ до туризма

Астана в эти дни стала центральной площадкой диалога госорганов, экспертов и бизнеса. Говорить на ней будут о новых торговых связях, кооперации и об усилении роли ЕАЭС как одного из центров глобальной экономики.

Евразийский экономический форум уже начал свою работу утром 28 мая. За 2 дня работы форума пройдет не менее 30 мероприятий из деловой программы. Тематика разнообразная: от экономики до социальной сферы и трудовой миграции.

Сейчас одновременно работают 8 тематических секций. Например, на одной из них обсуждают взаимодействие Евразийского экономического союза с другими интеграционными объединениями, такими как СНГ, АСЕАН и Шанхайская организация сотрудничества для укрепления экономических связей.

Особое внимание всегда было и остается промышленной кооперации: нужны союзу эффективные бизнес-идеи, есть финансовые элементы поддержки, но сейчас список этих идей может стать шире, участвуют пока проекты в промышленности, но они в скором времени дополнятся еще и новыми проектами в сфере АПК.

Возможности технологий обсуждают на профильных площадках. В частности, на одной из тематических секций эксперты рассматривают применение ИИ для защиты рынка от некачественной и контрафактной продукции.

Торговля и логистика традиционно остаются в приоритете. В 2026 году Беларусь планирует, что взаимная торговля "пятерке" вырастет по сравнению с 2025 годом не менее чем на 6 %. Также объединение подписывает и соглашение о зоне свободной торговли с разными странами. Белорусская внешняя торговля в 2026 году разработает такое соглашение с большим рынком Индонезии.

В логистике сегодня учитывают все особенности Евразийского транспортного каркаса. Здесь пересекаются главные артерии: "Север - Юг" и "Запад - Восток". Для Беларуси эти коридоры жизненно необходимы. Они позволяют быстро доставлять наши товары на рынки дальнего зарубежья.

На секции говорят об обустройстве этих коридоров, открытии новых современных центров и о цифровизации, которая двигает процессы вперед. В 2026 году заработал такой механизм, как навигационные пломбы, благодаря чему можно видеть весь маршрут доставки товара от пункта А до пункта Б. Также навигационные пломбы способствуют и быстрому прохождению товаров через контрольно-пропускные пункты.

Еще одна немаловажная тема, которая обсуждается в Евразийском союзе уже не первый год, - единые энергетические и сырьевые рынки. Страны-участницы постепенно двигаются в этом направлении. На форуме подчеркивают: важно, чтобы эти площадки были ликвидными, а правила игры создавались прозрачными и взаимовыгодными для всех участников интеграционного объединения.