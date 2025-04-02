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Немецкая партия "Альтернатива для Германии" настроена на развитие отношений с Беларусью
Парламентская дипломатия позволяет сохранять и развивать отношения между странами.
В Минске 3 апреля состоялась встреча представителя немецкой партии "Альтернатива для Германии" с белорусскими парламентариями. Политики обсудили ключевые моменты в экономике и региональной безопасности.
Ульрих Зингер, член партии "Альтернатива для Германии":
"Я считаю, что эти отношения очень важны. Поэтому я лично прилетел сюда, чтобы возобновить диалог. Надеюсь, что эти тонкие связи, которые остались, будут крепче".
Как отметил немецкий гость, фиксируются поступательные изменения в Германии, которые оказывают непосредственное влияние на возможность развивать прагматичные и взаимовыгодные отношения с Беларусью.
Немецкая партия "Альтернатива для Германии" является второй по популярности и уровню народной поддержки. Правда, есть существенное но. Согласно демократическим канонам современной Европы, ее всеми способами стремятся ограничить от возможности влиять на политические процессы. Дело в том, что "АДГ" выступает за отмену санкций и отстаивает национальные интересы Германии, которые заключаются в развитии взаимовыгодных отношений с Беларусью.