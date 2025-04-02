Немецкая партия "Альтернатива для Германии" настроена на развитие отношений с Беларусью

Парламентская дипломатия позволяет сохранять и развивать отношения между странами.

В Минске 3 апреля состоялась встреча представителя немецкой партии "Альтернатива для Германии" с белорусскими парламентариями. Политики обсудили ключевые моменты в экономике и региональной безопасности.

Ульрих Зингер, член партии "Альтернатива для Германии":

"Я считаю, что эти отношения очень важны. Поэтому я лично прилетел сюда, чтобы возобновить диалог. Надеюсь, что эти тонкие связи, которые остались, будут крепче".

Как отметил немецкий гость, фиксируются поступательные изменения в Германии, которые оказывают непосредственное влияние на возможность развивать прагматичные и взаимовыгодные отношения с Беларусью.