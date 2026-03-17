Новый этап взаимоотношений Беларуси и Грузии - какие контракты и соглашения подписаны 17 марта
Новые контракты и соглашения Беларуси и Грузии подписаны 17 марта в Тбилиси по итогам работы совместной межправкомисии. Экономика - основной элемент, который содействует укреплению двусторонних отношений. Отсутствие прямой межотраслевой конкуренции - одно из главных преимуществ.
Диалог Беларуси и Грузии стартовал после перерыва в 6 лет, контакты не поддерживались ни бизнесом, ни госорганами. Но сегодня страны говорят, что нужно искать совместные проекты, делать ставку на экономику - это основа двусторонних отношений.
Пока уровень двухстороннего товарооборота не отвечает нашему потенциалу. Общая копилка за 5 лет выросла на 70 %, но суммы скромны. Предложить друг другу страны могут многое.
Ираклий Шиошвили, почетный консул Беларуси в Грузии:
"Ваш опыт сельского хозяйства - это мировой стандарт, для нас это очень важно. У нас есть гостиничный бизнес, который очень развит".
Павел Утюпин, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
"Безусловно, особую роль в развитии двусторонних отношений играет межправительственная белорусско-грузинская комиссия по экономическому сотрудничеству. Мы рассматриваем комиссию как важный и эффективный механизм координации взаимодействия".
Грузия предлагает инвестировать в ее транспортную инфраструктуру. Это даст связь с Кавказом, Центральной Азией и выход к Черному морю. Для доставки грузов на экспорт новые маршруты важны.
Мариам Квривишвили, министр экономики и устойчивого развития Грузии:
"Усиление экономических связей представляет для нас важный аспект развития сотрудничества, и мы огромное внимание уделяем совместным усилиям в разных секторах".
Беларусь вошла в топ-10 среди стран, туристы которых приехали в 2025 году в Грузию. 150 тыс. белорусов выбрали горы, море и богатые экскурсионные программы Грузии. Но список взаимного интереса куда шире.
Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:
"В числе перспективных совместных проектов стоит выделить инициативу по созданию в городе Батуми грузинско-белорусского торгового дома с широкой представленностью белорусских товаров: от стройматериалов до продукции легкой промышленности. Положительным примером всестороннего характера развития торгово-экономических отношений является рост взаимного оборота услуг. С 2020 года он вырос в 2,7 раза. В основном востребованы транспортные услуги, включая перевозки автомобильным и авиатранспортом, а также железнодорожным транспортом".
У 18 городов Беларуси есть побратимские связи с городами Грузии. Важно вдохнуть в них новую жизнь, как и бизнес-союзам организовывать совместные выставки и деловые встречи. Тем более начало уже положено.
Александр Милютин, гендиректор Могилевского мясокомбината:
"Мы заключили три контракта, каждый из которых на 1 млн долларов. Будем поставлять впервые на грузинский рынок колбасные изделия. Есть договоренность на говядину. На следующей неделе впервые поступит на грузинский рынок наша могилевская тушенка. Мы привезли в обязательном порядке продукцию, ее продегустировали. Белорусская продукция - равно знак качества".
Игорь Дорофейчик, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
"Белплемживобъединением был подписан контракт на 2026 год на поставку скота на сумму порядка 1 млн долларов, который еще раз подтверждает готовность грузинской стороны к сотрудничеству. Также подписан контракт на создание племенного хозяйства, где будет создана абердин-ангусская порода на территории Грузии".
Белорусская универсальная биржа аккредитовала первого брокера из Грузии - это торгово-логистическая компания, которая специализируется на импорте продукции деревообработки. У нее есть и свои интересы в покупке белорусских пиломатериалов.
Тарас Футрук, директор компании по деревообработке:
"Наше предприятие было запущено в 2026 году. Находится оно в свободной экономической зоне города Поти. Ориентировано оно на производство продукции из древесины: поддоны и элементы для них, биотопливо. Задача - найти возможности сотрудничества с предприятиями Республики Беларусь по ряду причин. В первую очередь, это качество белорусской продукции. Нам известно, как и по всему миру, что если это продукт белорусский, то это продукт высокого качества".
Чтобы предприятия двух стран работали эффективно, прибыльно, нужны высококвалифицированные кадры. Готовить их страны также будут вместе. У Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники подписано соглашение с Техническим университетом Грузии.
Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
"Мы планируем, что на первом этапе проработаем возможную тематику исследований для того, чтобы использовать опыт, который есть у наших грузинских коллег, и, понятное дело, опираться на те компетенции, которые есть в БГУИР. Кроме того, мы обсуждаем вопросы и будем предоставлять возможности для грузинских молодых преподавателей, например, пройти обучение в аспирантуре в Республике Беларусь. И это тоже составляющая научного взаимодействия. В перспективе будем обсуждать возможности создания совместных программ, где студенты Грузинского технического университета смогут, в том числе, обучаться и в белорусских вузах".
Стороны готовы развивать культурные связи и открывать друг другу свою богатую историю. Так что Беларусь надеется на возвращение фестиваля Тбилисоба в Минск.