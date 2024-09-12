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"Они проходят в условиях прозрачности и гласности". Алейник о парламентских выборах в Узбекистане
Парламентские выборы в Узбекистане проходят открыто и на высоком уровне.
27 октября в Ташкенте в составе группы международных наблюдателей от МПА СНГ работают белорусские парламентарии. Они участвуют в мониторинге голосования на выборах.
Впервые в истории Узбекистана выборы проходят на смешанной основе. 75 депутатов избираются по мажоритарной системе, когда избиратели голосуют за конкретных кандидатов. Еще 75 - по пропорциональной системе путем голосования за политические партии. В этот раз их пять.
Среди новшеств - введение электронного голосования и видеонаблюдения на некоторых участках. Квота для женщин-кандидатов впервые составила 40 %.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Выборы организованы на очень высоком уровне, мы видим, что они проходят в комфортных условиях, в условиях прозрачности, гласности, равных возможностях для кандидатов. Очень серьезная состязательность и конкуренция среди кандидатов. Более 2 тысяч кандидатов выдвинуто на 150 мест в парламент. Мы видим большую активность избирателей, благоприятное отношение со стороны членов избирательных комиссий. Каждая политическая партия определила более тысячи наблюдателей, которые следят за процессом голосования и тоже будут участвовать в мониторинге, в том числе при подсчете голосов".
Сегодня международные наблюдатели от Ассамблеи посещают избирательные участки в Ташкенте и других регионах Узбекистана, а также зарубежные участки в девяти странах: Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, России, Бельгии, Италии, ОАЭ, Турции и Франции. Явка уже составила более 50 %. Это означает, что выборы состоялись.
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