"Они проходят в условиях прозрачности и гласности". Алейник о парламентских выборах в Узбекистане

Парламентские выборы в Узбекистане проходят открыто и на высоком уровне.

27 октября в Ташкенте в составе группы международных наблюдателей от МПА СНГ работают белорусские парламентарии. Они участвуют в мониторинге голосования на выборах.

Впервые в истории Узбекистана выборы проходят на смешанной основе. 75 депутатов избираются по мажоритарной системе, когда избиратели голосуют за конкретных кандидатов. Еще 75 - по пропорциональной системе путем голосования за политические партии. В этот раз их пять.

Среди новшеств - введение электронного голосования и видеонаблюдения на некоторых участках. Квота для женщин-кандидатов впервые составила 40 %.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Выборы организованы на очень высоком уровне, мы видим, что они проходят в комфортных условиях, в условиях прозрачности, гласности, равных возможностях для кандидатов. Очень серьезная состязательность и конкуренция среди кандидатов. Более 2 тысяч кандидатов выдвинуто на 150 мест в парламент. Мы видим большую активность избирателей, благоприятное отношение со стороны членов избирательных комиссий. Каждая политическая партия определила более тысячи наблюдателей, которые следят за процессом голосования и тоже будут участвовать в мониторинге, в том числе при подсчете голосов".