Опыт войн для теории и практики: в Минске проходит VII Международная военно-научная конференция

Прикладные аспекты научной деятельности в области обороны и безопасности государства в эти дни обсуждают в Минске. Здесь проходит Международная военно-научная конференция.

Участники из 8 стран и 4 международных организаций анализируют существующие проблемы обороны, определяют пути их решения, а также разрабатывают перспективные действенные методы и протоколы.

Сегодня в мире происходит множество военных конфликтов. Нужно знать, почему они происходят, как начинаются, проследить развитие напряженности, а самое главное - выработать действенные меры обороны, исходя из современных вызовов и угроз.

В конференции участвуют представители 8 стран, в том числе России и Ирана, которые сталкиваются с непосредственным военным конфликтом. Многие представители приехали, чтобы почерпнуть у этих стран наработанный опыт. Важно понимать, что происходит, и как этому противостоять.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, первый заместитель министра обороны Беларуси:

"В мире проходит очень много конфликтов, они дают рациональные зерна, которые можно использовать в строительстве и развитии собственных Вооруженных сил, в совершенствовании теории и практики обеспечения военной безопасности, развивать военное искусство или совершенствовать те или иные элементы в рамках теоретической подготовки наших будущих офицеров или действующих сегодня военных. Хочу сказать, что в рамках конференции мы планируем рассмотреть и состыковать с учетом наших последних руководящих документов концепции национальной безопасности и военной доктрины подходы к оценке характера и содержания современных военных конфликтов".

Традиционно на таких мероприятиях есть выставка отечественного военпрома, где представлены передовые макеты и разработки. Есть комплексы средств управления, противовоздушные мины, роботизированные платформы, программы с искусственным интеллектом. Например, комплекс моделирования военных действий, анализ и подсчет потерь на поле боя, различные умные программы для разведывательных и боевых дронов - все это вызвало неподдельный интерес у гостей конференции.

Али Таваколи, военный атташе Исламской Республики Иран в Беларуси:

"Сегодня на поле боя важно использовать высокотехнологическое оборудование, в том числе и для разведки. Я вижу, что Беларусь создает не только прототипы, но и реальную продукцию, которую используют военные средства поражения, обслуживания и ремонта".

С белорусской стороны в конференции принимают участие представители структурных подразделений Минобороны, Генштаба и Вооруженных Сил Беларуси, республиканских органов госуправления.