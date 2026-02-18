От дорожной карты к новым соглашениям: делегация Зимбабве обсудила в Минске усиление сотрудничества

"Я бы хотела отметить, в первую очередь, что белорусы и зимбабвийцы одинаковые. Мы делаем похожие вещи, и именно это является той самой причиной для такой крепкой дружбы. Я хочу сказать, что мы сегодня обсуждали не то, что мы начнем делать, а усилим то, что уже существует. Тот факт, что 2026 год объявлен Годом женщины, очень радует меня. Наш президент также заботится о женщинах. Ранее женщины угнетались, а теперь мы живем под слоганом "Никто не останется позади". Наши женщины ощутили поддержку и помощь Республики Беларусь, которая была оказана через поставку комбайнов и тракторов. Женщины теперь самостоятельно выращивают пшеницу. Я уверена, что если женщинам помочь, они могут сделать все".