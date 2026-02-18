3.72 BYN
2.85 BYN
3.38 BYN
От дорожной карты к новым соглашениям: делегация Зимбабве обсудила в Минске усиление сотрудничества
В Беларуси с официальным визитом прибыла парламентская делегация Зимбабве во главе с председателем Сената парламента Мейбл Чиномоной. 18 февраля состоялась торжественная церемония возложения венков к Вечному огню у монумента Победы и подписание Меморандума о сотрудничестве между Советом Республики Национального собрания Беларуси и Сенатом Республики Зимбабве. Эта встреча - особая страница в истории наших межгосударственных отношений.
Беларусь продолжает укреплять связи в работе с африканскими странами. Дипломатические отношения страна с Зимбабве установила более трех десятилетий назад, а новая веха в сотрудничестве началась в феврале 2023 года.
Именно тогда государства заложили прочную основу для взаимовыгодных отношений. Была подписана дорожная карта стратегического сотрудничества и партнерства на ближайшую пятилетку, а охватывает она различные сферы. Этот документ касается и парламентского измерения.
Визит делегации Зимбабве - практический вклад в реализацию дорожной карты. Беларусь и Зимбабве объединяет тесная дружба лидеров государств, крепкие дипотношения и активное экономическое партнерство, которое измеряется десятками направлений.
Мейбл Мемори Чиномона, председатель Сената парламента Зимбабве:
"Я бы хотела отметить, в первую очередь, что белорусы и зимбабвийцы одинаковые. Мы делаем похожие вещи, и именно это является той самой причиной для такой крепкой дружбы. Я хочу сказать, что мы сегодня обсуждали не то, что мы начнем делать, а усилим то, что уже существует. Тот факт, что 2026 год объявлен Годом женщины, очень радует меня. Наш президент также заботится о женщинах. Ранее женщины угнетались, а теперь мы живем под слоганом "Никто не останется позади". Наши женщины ощутили поддержку и помощь Республики Беларусь, которая была оказана через поставку комбайнов и тракторов. Женщины теперь самостоятельно выращивают пшеницу. Я уверена, что если женщинам помочь, они могут сделать все".
19 февраля в программе у гостей из Зимбабве - посещение Парка высоких технологий, встреча с руководством Наблюдательного совета, посещение выставки достижений суверенной Беларуси.