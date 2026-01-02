От информационных угроз до роста в ЕАЭС: что сближает Беларусь и Кыргызстан

Несмотря на географическую удаленность, Беларусь и Кыргызстан, находящиеся на западных и южных рубежах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сталкиваются со схожими вызовами. В программе "Актуальное интервью" редактор-обозреватель информационного агентства "Sputnik Кыргызстан" Таалайбек Ороскулов объяснил, что сближает Минск и Бишкек, и как опыт преодоления цветных революций становится общим достоянием.

По словам Таалайбека Ороскулова, главной объединяющей проблемой для обеих стран сегодня является информационная безопасность. "Информационная составляющая является одной из самых актуальных проблем в вопросах безопасности", - отметил он, добавив, что общие "недруги пользуются всеми инструментами, чтобы подшатнуть наши позиции".

Однако, несмотря на внешнее давление, сотрудничество в рамках ЕАЭС приносит конкретные плоды. "Минск и Бишкек активно сотрудничают как между собой, причем расчеты у нас идут в национальных валютах", - подчеркнул журналист.

редактор-обозреватель информационного агентства "Sputnik Кыргызстан" Таалайбек Ороскулов

Особенно ярко, по его словам, выгоды интеграции видны на примере Кыргызстана, который "демонстрирует уверенный экономический рост и самый высокий показатель по темпам роста в ЕАЭС". Этот факт он назвал лучшим доказательством эффективности союза.

Отвечая на вопрос о возможности распространения белорусского опыта противостояния попыткам дестабилизации, Таалайбек Ороскулов назвал его чрезвычайно ценным, особенно для стран Центральной Азии.

"Белорусский опыт, несомненно, ценен особенно для стран Центральной Азии и особенно, я думаю, для Казахстана", - заявил он, напомнив о событиях в Казахстане в январе 2022 года как о "генеральной репетиции цветных революций".

При этом, по его мнению, Кыргызстан, несмотря на свою уязвимость, уверенно отстаивает суверенный курс. Ярким примером стала речь президента Садыра Жапарова на Генассамблее ООН, где он выступил против двойных стандартов Запада. "То, что маленький Кыргызстан сделал это на высокой международной политической арене, говорит о многом", - отметил журналист.

Президент Кыргызстана на заседании ООН

Говоря о практической работе в условиях информационной войны, Таалайбек Ороскулов сделал акцент на необходимости развивать личные бренды в соцсетях. "Сегодня нужно развивать личные бренды, которые тяжелее отследить прозападным и западным спецслужбам. Именно они инициируют те самые блокировки", - пояснил он.

Сам он уже год ведет видеоблог "Добрый журналист". По его словам, этот канал стал своеобразным окном в реальность для жителей Европы, недовольных искаженной картиной мира в своих СМИ.

"Ко мне приходит очень много жителей русскоязычных из западных стран: Нидерланды, Франция, Италия, Германия, Австрия", - поделился Таалайбек Ороскулов.

беспорядки в Европе

Его зрители из ЕС признаются, что официальные медиа формируют у них "скушенную информационную картину". Главными же темами их жалоб стали резко выросшие цены: "ЖКХ подорожало на 300 %, что сильно бьет по карману обычных людей".