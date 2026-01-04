От общего прошлого к будущему: как Беларусь и Мордовия наращивают стратегическое партнерство

Беларусь продолжит развивать сотрудничество с регионами России. Один из перспективных - Мордовия - самая близкая к Москве национальная республика. Соответственно, и до Минска совсем недалеко. Вот и глава Мордовии в Беларуси достаточно частый гость - за последние несколько лет приезжал уже дважды: посещал промышленные предприятия и, конечно, встречался с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В духе главы государства - не останавливаться долго на успехах, а детально разобраться, что еще нужно сделать, чтобы взять новую высоту. Товарооборот пока не в полной мере соответствует потенциалу сотрудничества. Нужно хорошо поработать во многих сферах, тогда и совместные экономические успехи не заставят себя ждать.

В Мордовском государственном университете разнообразию направлений и специальностей позавидует даже российская столица, а еще - крепким связям с белорусами. Тон задает лично ректор, своими корнями он точно гордится.

"Беларусь - это такая малоисторическая родина для меня. Мои прадеды были егерями в Беловежской пуще. Деревня Кивачина существует и сегодня, я в ней несколько раз бывал. Даже успел своего отца туда свозить. Это место, где получаешь очень много эмоций, начинает даже потряхивать, когда туда приезжаешь", - поделился ректор МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко.

ректор МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко

Кстати, свои корни в Мордовии пустил еще и белорусский лен, причем целых 4 сорта. Все необходимые исследования проводят как раз в стенах университета.

"Мы определяем его масличность, изучаем все качественные показатели и смотрим, какой сорт более перспективен для возделывания в условиях юго-черноземной зоны, к которой относится Республика Мордовия. Я считаю, что белорусский лен приживется в регионе: наши промежуточные показатели по содержанию азота и жира очень хорошие, ничуть не уступают показателям других сортов", - рассказал младший научный сотрудник аграрного института МГУ им. Н.П. Огарева Владимир Бочкарев.

младший научный сотрудник аграрного института МГУ им. Н.П. Огарева Владимир Бочкарев

К развитию сельского хозяйства и в Беларуси, и в Мордовии научный подход. Партнеры точно могут разложить формулу успеха по зернышкам: важная селекция, технология, а еще техника.

Интерактивный класс для изучения сельхозтехники появился в Мордовском университете 2 года назад. Это результат сотрудничества с Гомсельмашем и МТЗ. Студенты узнают технику до мельчайших деталей и так готовятся к работе в реальных условиях.

Расписание у молодежи обеих стран вполне схожее: сначала учеба, а после военно-патриотическое клубы. Это движение в Мордовии тоже очень развито. Юные понимают: только они сами могут защитить общую историю Беларуси и России.

"Ведем активную работу по взаимодействию с Республикой Беларусь, принимаем участие и работаем в поисковой деятельности на международных поисковых экспедициях. Нас объединяет множество мероприятий, общая история и наследие нашего советского народа", - отметил председатель мордовского республиканского патриотического объединения "Поиск" им. Н. А. Кручинкина Данил Ульянов.

председатель мордовского республиканского патриотического объединения "Поиск" им. Н. А. Кручинкина Данил Ульянов

Наша общая история - это и про трагические страны и, конечно, про взаимопомощь. В годы войны Мордовия стала второй Родиной для многих белорусов. Эвакуировались и семьями, и целыми детскими домами. Все сведения до сих пор бережно хранятся в местном архиве.

"У нас в фондах архива сохранились воспоминания директора Темниковского дома № 2 Орловой. Она в своих воспоминаниях пишет о том, как вместе с детьми, это было 400-500 человек, эвакуировалась из Могилевской области, город Мстиславль. Она тогда была совсем еще молодой женщиной, и вот у нее на руках, по сути, осталось 400 детей. Многие воспитатели не хотели эвакуироваться, но она понимала, что это единственная возможность спасти и себя, и детей", - рассказала начальник отдела Центрального государственного архива Мордовии Наталья Терешина.

начальник отдела Центрального государственного архива Мордовии Наталья Терешина

Информации о нашей общей судьбе так много, что ее решили собрать в документальный каталог. Подарочный экземпляр книги глава Мордовии передал Президенту Беларуси. Тогда лидеры говорили о том, как эффективно сохранять историческую память. А еще много внимания уделили экономике: мы можем быть полезны друг другу во многих сферах.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Хотел бы остановиться на некоторых направлениях нашего сотрудничества, как это мы видим из Минска. Во-первых, развитие производственной кооперации: нам это очень нужно и России, и Беларуси, особенно после непонятного бегства от нас известных инвесторов. Мы предлагаем максимально наращивать потенциал уже и реализуемых совместных проектов в сфере вагоностроения, микроэлектроники, производства лифтов. В Беларуси востребована ваша кабельно-проводниковая продукция. Хорошие у нас связи и других предприятий".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Конструктивный диалог, который идет на пользу сотрудничеству страны и региона. И главное - приводит к реализации конкретных проектов.

Артем Здунов, глава Республики Мордовия (Россия):

"Александр Лукашенко - реальный авторитет. И не просто потому, что он руководитель государства, а потому что он очень глубоко разбирается в промышленных и сельскохозяйственных вопросах, заходит в самую суть. Когда я ему докладываю о какой-то кооперации, я больше стараюсь говорить о вопросах кооперационного развития. Потому что рынок Беларуси и России, несомненно, большой, но ограниченный. Надо работать на внешних рынках. И когда мы говорим о кооперации - делать тот продукт, который мы вместе можем продавать - это такой детальный разговор. И здесь нужно четкое поручение и видение главы Беларуси".

Артем Здунов, глава Республики Мордовия (Россия)

Товарооборот Беларуси и Мордовии за последние 4 года вырос в 2 раза, но этого все равно еще недостаточно. Во времена импортоопережения нужно больших совместных проектов. Хороший опыт уже есть. Например, в кабельной промышленности.

Рашид Абаев, гендиректор ООО "Сарансккабель-Оптика":

"Наше самое первое предприятие было создано в 2000 году, и фактически с момента своего основания мы работаем с Республикой Беларусь по самым разным направлениям. Наша работа всегда носила характер именно стратегического партнерства. Это не какие-то разовые сделки, не какие-то единичные моменты - сегодня решил какую-то свою задачу и забыл. Нет, это стратегическое партнерство".

Рашид Абаев, гендиректор ООО "Сарансккабель-Оптика"

Кабельная промышленность - исторически сильная сторона Мордовии. Впрочем, как и фармацевтика: 65 лет назад регион начинал с выпуска обычного пенициллина, а сегодня здесь уже полный цикл производства - от молекулы до готового препарата.

Алексей Ключников, директор по производству АО "Биохимик":

"Взаимодействие с Республикой Беларусь - работа, которая для нас очень интересна. Во-первых, мы братские народы и должны приходить на помощь друг другу, неважно, трудные это минуты или взаимовыгодное сотрудничество. Было бы интересно посмотреть, какие препараты востребованы в Беларуси. Возможно, мы сделаем что-то новое, исходя из ваших запросов".

Алексей Ключников, директор по производству АО "Биохимик"

Одно из предложений - объединить усилия наших "Белмедпрепаратов" и мордовского "Биохимика". Обмениваясь опытом, используя сильные стороны, вместе Беларусь и Мордовия становятся только сильнее.

Айтишники не дадут соврать: сейчас они внедряют цифровой продукт для оптимизации бизнес-процессов многих компаний и предприятий. На очереди - белорусский промышленный флагман "БЕЛАЗ".

Александр Бочкин, гендиректор компании "Инфомаксимум":

"Мы считаем, что одна из ключевых задач нашей компании - сделать так, чтобы люди могли сфокусироваться на выполнении реально интересных задач. Таким образом, компаниям будет проще искать сотрудников, потому что мало кто хочет заниматься рутиной - все хотят творчества. И вот для того, чтобы люди могли больше творческой работой заниматься, мы как раз и создаем наши решения. Сама автоматизация и сокращение процессов по длительности, соответственно, уменьшение трудозатрат. В итоге вы получаете более качественный сервис за более сжатые сроки, тоже все довольны. И, собственно, мы видим в этом свое предназначение".

Александр Бочкин, гендиректор компании "Инфомаксимум"