От поставок техники до производственной кооперации - что Беларусь предлагает Ярославской области

О том, что Беларусь может предложить партнерам из Ярославской области, 24 ноября говорили в правительстве. Среди ключевых направлений - промышленность и производственная кооперация.

Между белорусскими и ярославскими производителями установлены прочные долгосрочные связи. Станкостроительные заводы в Беларуси также имеют опыт успешной работы в Ярославской области и заинтересованы в продолжении участия в техническом перевооружении промышленных предприятий российского региона.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Беларусь заинтересована также в расширении сотрудничества в части поставок востребованной в Ярославской области сельскохозяйственной и грузовой техники, дорожно-строительных машин и лифтового оборудования. Это широко известные белорусские бренды - МАЗ, "Гомсельмаш", МТЗ, "Амкодор", "Могилевлифтмаш", реализация продукции которых гарантированно сопровождается своевременным и качественным сервисным обслуживанием".