Парламентский диалог в Душанбе - в столице Таджикистана прошла сессия МПА СНГ
Душанбе встречает дымкой гор, яркими проспектами и многочисленными стройками. Куда ни глянь, растет новый объект, возводится жилье или бизнес-центр, гостиницы. И это явный знак, что страна развивается и облик столицы меняется на глазах. Вот и здание парламента восхищает роскошью и масштабами, оно построено недавно по соседству со старым.
Таджикистан - страна гор, а Душанбе - город цветов и фонтанов. Ноябрь, а на улицах цветут розы, площади и проспекты просто утопают зелень. Теплая погода и гостеприимство создают особую атмосферу.
Душанбе в этом году стал центром политических и экономических решений по развитию СНГ. Это год председательства Таджикистана в Содружестве. В октябре принимал глав государств, а ноябрь стал месяцем парламентского диалога. Белорусскую делегацию возглавила спикер верхней палаты Наталья Качанова.
Впервые Душанбе принял сессию Межпарламентской Ассамблеи СНГ. О значимости парламентской дипломатии на встрече с главами делегации отметил лидер нации, президент Таджикистана.
"Межпарламентская Ассамблея является востребованной площадкой сотрудничества для всестороннего конструктивного диалога между государствами-участниками. В ее рамках сегодня ведется комплексная работа по широкому кругу вопросов взаимодействия. Наряду с вопросами формирования и сближения законодательств наших государств она охватывает многие другие ключевые направления сотрудничества. Это в частности политика и безопасность, экономика, а также взаимодействие социально-гуманитарной сферы", - подчеркнул президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
В правительственной резиденции каждой делегации нашлось отдельное здание, такие мини-дворцы, где состоялись переговоры. Темы, волнующие все Содружество, - безопасность, развитие экономики, гуманитарные проекты во имя процветания народов.
Спикеры верхних палат парламентов Беларуси и Таджикистана на встрече подчеркнули высокий уровень отношений между нашими государствами. Затронули проекты в экономической и гуманитарной сферах. К слову, впервые в истории Беларусь вошла в десятку ключевых партнеров Таджикистана, заняла 8-ю строчку в топе.
Таджикистан для нас не только ворота в Центральную Азию, но и выход совместной продукции на рынки стран региона. Хлопок, пряжа, сухофрукты - наши любимые товары из Таджикистана. От нас едет продукция сельского хозяйства. Понятно, что потенциал гораздо больше. Рассматривается возможность открытия прямого авиарейса. И дипломатия народная тоже делает свое дело.
И сотрудничество напрямую с регионами, как налажено это, скажем, с Узбекистаном, - отличный пример. Добрые дружеские отношения подтверждены годами, спикеры часто встречаются на различных площадках. Хорошую динамику показывает Белорусско-узбекский женский бизнес-форум, но его потенциал тоже еще выше.
"Обсудили наше взаимодействие в плане подготовки к IV Белорусско-узбекскому женскому бизнес-форуму, который будет проходить в Узбекистане в 2026 году. Мы сейчас очень плотно работаем по взаимодействию между нашими местными органами самоуправления. Говорили о торгово-экономическом сотрудничестве, о том, что мы еще можем предложить в реализации тех задач, которые поставлены нашими президентами", - отметила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова.
Казахстан также наш стратегический партнер. Государства стремятся наращивать товарооборот, который за первые 8 месяцев 2025 года вырос примерно на 20 %. Парламентская делегация планирует официальный визит в эту страну.
Крепкий законодательный фундамент помогает развивать партнерство в рамках Содружества. И главы парламентов сверили часы на Совете МПА СНГ. Встреча состоялась во Дворце Навруз. Что касается тем Совета МПА СНГ, в повестке были вопросы о председательстве Таджикистана в СНГ. В Центре внимания экономика, военный потенциал СНГ, безопасность. Спикеры верхних палат подвели также итоги крупнейших проектов, которые курируют парламенты. Среди них "Поезд Памяти", который в этом году расширил географию участников и "Дети Содружества", которых впервые принимала Беларусь. В программе десятки мастер-классов, увлекательных историй, творческих конкурсов, спортивных соревнований и вдохновляющих встреч.
В 2026 году "Детей Содружества" предстоит принять Таджикистану. Страны сохраняют бережное отношение к исторической памяти. И здорово, что каждый год к патриотическим проектам, образовательным, культурным присоединяется все больше молодежи.
Парламентский диалог, который состоялся в Душанбе, направлен на процветание народов и укрепление экономик. Осенняя сессия приняла 23 модельных закона.
В целом, как отмечают парламентарии, потенциал, наработанный за 30 лет, дает уверенность, что преодолеть можно любые современные вызовы. Модельные законы в частности касаются лекарственного обеспечения в государствах СНГ, экологии, ограничения выбросов парниковых газов.
Встречаться в столицах стран Содружества - хорошая традиция, отметили парламентарии. Это позволяет узнать менталитет, культуру, традиции, погрузиться в атмосферу страны, чтобы глубже понимать процессы вокруг.
После завершения сессии в Душанбе нормативный банк Межпарламентской Ассамблеи СНГ составил 730 модельных законов. 2026-й год - год председательства в СНГ Туркменистана. И одна из сессий Межпарламентской Ассамблеи улетит из Питера в Ашхабад. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".