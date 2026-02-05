Партнерство с прочным фундаментом: белорусские и казахстанские парламентарии обсудили кооперацию

Минск и Астана активно развивают стратегическое партнерство. В Минск с официальным визитом прибыла казахстанская парламентская делегация.

4 февраля после полудня представители белорусской делегации встретили парламентскую делегацию Казахстана. Сразу же по прилету гости отправились в Жодино, в цеха белорусского автомобильного завода. Белорусы показали, какую технику сегодня производят и что могут поставлять на казахстанский рынок.

Словом, официально Минск и Астана - стратегические партнеры, сотрудничество которых имеет прочный фундамент. Диалог парламентариев - это, конечно же, одна из основ слаженной работы двух стран. За последние годы было достигнуто многое в плане интеграции, особенно по линии Евразийского экономического союза, двусторонних отношений, торговли и кооперации.

Один из заметных примеров - в ноябре 2025 года партнеры изложили капсулу по строительству мультибрендового центра "Наши техники" по типу тех, что уже есть в российских регионах.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"У нас с казахстанскими партнерами, парламентариями, очень плотный диалог, конструктивное и плодотворное сотрудничество по всем направлениям. Обе страны являются членами Евразийского экономического союза, мы многое делаем в этом союзе. Беларусь была недавно председателем в ЕАЭС. Сегодня очень важно найти сопряжение двухстороннего сотрудничества с многосторонним".

Василий Шостак, заместитель гендиректора, директор маркетинг-центра ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-холдинг":

"Безусловно, это наши давние надежные партнеры, с которыми мы продолжаем развивать сотрудничество. Несколько сотен наших самосвалов работают уже в карьерах Республики Казахстан. И этот визит, в том числе, мы надеемся, даст очередной импульс в развитии нашего сотрудничества".