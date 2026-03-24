Перспективы развития сотрудничества Беларуси и Китая обсудили в Совете Республики

Беларусь и Китай укрепляют отношения между регионами. Перспективы развития сотрудничества обсудили 24 марта в Совете Республики.

Более 50 провинций и городов КНР имеют побратимские связи с белорусскими областями. Ежегодно организуются взаимные визиты. Первый Белорусско-китайский форум регионов пройдет в июне.

В сфере образования и науки реализуют совместные проекты по обучению и стажировке специалистов, обмениваются опытом в преподавательской среде. В Беларуси обучаются более 12 тыс. китайских студентов.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Каждая область имеет 3-4 партнерских соглашений с провинциями Китая. Подписано более 100 соглашений, которые направлены на углубление торгово-экономических, социально-гуманитарных связей между регионами наших стран. Мы обсудили перспективы проведения форума регионов, который, как ожидается, будет проходить между Гродненской областью и провинцией Ганьсу".

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

"Мы готовы укрепить сотрудничество во многих областях: молодежь, туризм. Действует безвизовый режим, прямые рейсы всегда добавляются".

Взаимный интерес представляют сферы торговли, инвестиций, логистики и культуры. Китай для Беларуси - второй торговый партнер. За последние 6 лет товарооборот увеличился почти в 2 раза. По итогам 2025 года большой интерес у КНР к белорусским калийным удобрениям, рапсовому маслу и лесоматериалам.

