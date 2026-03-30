Первый официальный визит: как Президент Беларуси открывал новую страницу в отношениях с КНДР

КНДР - одна из самых загадочных стран мира с уникальным укладом жизни, но даже от тех, кто побывал там, можно услышать абсолютно противоречивое мнение.

Первые ассоциации - строгие ограничения и собственная идеология Чучхе, провозглашенная Ким Ир Сеном в 1955 году. Она базируется на принципах самостоятельности в политике, экономике, обороне, а также абсолютного доверия курсу национального лидера.

Население КНДР составляет около 25 млн человек. Это одна из немногих стран мира, резиденты которой не платят налоги. А еще один из мировых лидеров по экспорту морепродуктов. Главный торговый партнер КНДР, это, конечно же, соседний Китай, на долю которого и приходится около 80 % экспорта корейских товаров.

КНДР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe39fe86-9941-4a19-a18f-ac083563ac80/conversions/ce42d447-e033-40bb-bd4f-42ed764bfd49-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe39fe86-9941-4a19-a18f-ac083563ac80/conversions/ce42d447-e033-40bb-bd4f-42ed764bfd49-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe39fe86-9941-4a19-a18f-ac083563ac80/conversions/ce42d447-e033-40bb-bd4f-42ed764bfd49-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe39fe86-9941-4a19-a18f-ac083563ac80/conversions/ce42d447-e033-40bb-bd4f-42ed764bfd49-xl-___webp_1920.webp 1920w

Посещение КНДР - уникальный опыт. Древние традиции соседствуют с масштабными монументами, здесь жизнь идет в своем ритме. В последние годы власти КНДР активно развивают туристическую инфраструктуру, стремясь привлечь иностранных гостей. Но самостоятельно оформить визу, купить билет на самолет, забронировать отель и прилететь в страну не получится.

Попасть в КНДР можно только в составе организованной туристической группы в присутствии двух сопровождающих гидов. Для этого необходимо приобрести туру одной из фирм, аккредитованных правительством КНДР.

Диана Давыденко, руководитель отдела продаж туроператора:

"С 2025 года есть спрос, и есть полетная программа из Минска. Наши туристы очень довольны отдыхом в стране. Наши традиции гораздо ближе, чем мы могли даже подумать. По той простой причине, что в КНДР люди росли на советских фильмах: на Новый год они смотрят "Иронию судьбы, или С легким паром", очень любят салат оливье. Конечно же, когда приезжают гости из других стран, они показывают все самое лучшее, поэтому нашим гостям предоставляют пятизвездочные отели, трехразовое расширенное прекрасное питание. КНДР - это также объекты всемирного наследия ЮНЕСКО и живописные горы. Корейцы - очень теплые и добрые люди. И самое главное, что я как белоруска хочу отметить: у них так же чисто, как и у нас".

Диана Давыденко, руководитель отдела продаж туроператора news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd15400b-aa34-44c3-b703-695506f5a147/conversions/ee8eb731-c9c9-46b0-a6a1-f0cd9271458c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd15400b-aa34-44c3-b703-695506f5a147/conversions/ee8eb731-c9c9-46b0-a6a1-f0cd9271458c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd15400b-aa34-44c3-b703-695506f5a147/conversions/ee8eb731-c9c9-46b0-a6a1-f0cd9271458c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd15400b-aa34-44c3-b703-695506f5a147/conversions/ee8eb731-c9c9-46b0-a6a1-f0cd9271458c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Новость о поездке Президента Беларуси Александра Лукашенко в КНДР стала настоящей сенсацией. После анонса за сообщениями из Пхеньяна следил буквально весь мир. Вообще, руководитель КНДР редко принимает у себя мировых лидеров. Ремарки про мировую изоляцию здесь вообще не по теме. Дело в том, что к гостям здесь относятся очень избирательно: встречают только сильных лидеров - Ким Чен Ын принимал Трампа, Путина, Си Цзиньпина. И вот впервые состоялся официальный визит Президента Беларуси в КНДР.

У обеих стран схожие взгляды на международную повестку: и Беларусь, и КНДР строго отстаивают национальные интересы, а независимость и суверенитет - их главные ценности. У государств замечательные отношения с Россией и Китаем - все это позволит усилить экономическое партнерство.

Каждая деталь подчеркивала особый статус этого визита: рота почетного караула, красная дорожка, эскорт мотоциклистов. Начался визит с посещения Кымсусанского дворца Солнца: Александр Лукашенко почтил память руководителей КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

посещения Кымсусанского дворца Солнца news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c79625fd-f490-4b44-b630-33eb8fafff9d/conversions/4891c3cd-a49b-42b3-8d15-b49734e4ca2a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c79625fd-f490-4b44-b630-33eb8fafff9d/conversions/4891c3cd-a49b-42b3-8d15-b49734e4ca2a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c79625fd-f490-4b44-b630-33eb8fafff9d/conversions/4891c3cd-a49b-42b3-8d15-b49734e4ca2a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c79625fd-f490-4b44-b630-33eb8fafff9d/conversions/4891c3cd-a49b-42b3-8d15-b49734e4ca2a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Приглашение посетить КНДР глава государства получил от лидера этой страны лично, когда политики встречались в Пекине на параде.

Торжества по случаю первого официального визита Президента Беларуси в КНДР состоялись в центре Пхеньяна на площади имени Ким Ир Сена. Здесь традиционно проходят военные парады, государственные торжества и праздничные шествия: конница, пушечные залпы и парад - так встречали Александра Лукашенко.

Дань памяти - еще одно связующее звено. Вместе с руководителем КНДР Александр Лукашенко возложил венок к монументу освобождения. Он возведен в знак благодарности советским войскам, участвовавшим в освобождении Кореи от японских колонизаторов в августе 1945 года. Слова признательности павшим героям можно прочитать на корейском и русском. Венок от белорусского лидера возложен и по просьбе президента России - цветы в знак благодарности за помощь в СВО.

В основной переговорный день лидеры Беларуси и КНДР встретятся в резиденции Кымсусан. В приветственном слове Президента Беларуси - первое впечатление и сразу о стратегии, как дальше будут развиваться отношения между странами.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Я вам по-дружески могу сказать, как человек, уже увидевший все в этом мире, вашу страну ждет великое будущее с таким трудолюбивым, дисциплинированным народом. И второе, что я увидел, вы умеете делать все, и вы это делаете так, как никто в мире. Это не дань уважения нашим переговорам, а то, что действительно исходит из моих наблюдений. Невзирая на географическую отдаленность, белорусские и корейские народы сближают общие интересы патриотизма, сохранения исторической памяти и глубокого уважения к старшему поколению. Дружественные отношения наших государств, которые зародились еще во времена Советского Союза, никогда не прерывались. Сегодня в результате всестороннего поступательного развития они переходят на принципиально новый этап, с большим опозданием, тем не менее, переходят на новый этап".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/558a17ca-32f3-4424-bb48-7cd94abda33b/conversions/c271ffff-5749-4ff8-be67-367022b4acdd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/558a17ca-32f3-4424-bb48-7cd94abda33b/conversions/c271ffff-5749-4ff8-be67-367022b4acdd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/558a17ca-32f3-4424-bb48-7cd94abda33b/conversions/c271ffff-5749-4ff8-be67-367022b4acdd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/558a17ca-32f3-4424-bb48-7cd94abda33b/conversions/c271ffff-5749-4ff8-be67-367022b4acdd-xl-___webp_1920.webp 1920w

В условиях геополитических вызовов, санкционного прессинга, Беларусь ищет друзей по всему миру без оглядки на комментарии и оценки - это наш путь.

"В современных реалиях глобальной трансформации, когда сильными мира сего открыто игнорируются и нарушаются нормы международного права, независимым странам необходимо взаимодействовать более тесно, консолидировать усилия, направленные на защиту своего суверенитета и улучшение благосостояния наших граждан. Так же, как и вы, мы выступаем за многополярный мир, основанный на взаимном уважении принципа равенства государств, не вмешательства во внутренние дела и учете интересов друг друга", - отметил глава государства.

Ким Чен Ын, председатель государственных дел КНДР:

"Наши страны стремятся к строительству многополярного мира, основанного на принципах самостоятельности и справедливости, а также у нас схожая политика по международной повестке дня. Я думаю, это служит возможностью для дальнейшего расширения двусторонних отношений в соответствии с интересами двух стран. Мы выражаем солидарность и полную поддержку в адрес Беларуси, стремящийся провести соответствующую самостоятельную политику. Мы обращаем внимание, как правительство и народ Беларуси достигают успеха в деле защиты прав и интересов в сфере безопасности и развития экономики".

Ким Чен Ын, председатель государственных дел КНДР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1b75e67-10ce-46e9-aaf7-eec5359ca467/conversions/5c3b409c-a35d-4499-ab78-7e4fa9359300-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1b75e67-10ce-46e9-aaf7-eec5359ca467/conversions/5c3b409c-a35d-4499-ab78-7e4fa9359300-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1b75e67-10ce-46e9-aaf7-eec5359ca467/conversions/5c3b409c-a35d-4499-ab78-7e4fa9359300-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1b75e67-10ce-46e9-aaf7-eec5359ca467/conversions/5c3b409c-a35d-4499-ab78-7e4fa9359300-xl-___webp_1920.webp 1920w

Главы государств подпишут договор о дружбе и сотрудничестве, этот документ Александр Лукашенко назовет фундаментальным. Обе страны проявляют друг другу большой экономический интерес, подписанный с десяток отраслевых соглашений и меморандумов по самым ключевым сферам.

В сельскохозяйственной отрасли КНДР занято более 30 % населения. Большая часть сельскохозяйственного производства приходится на земледелие: выращивают рис, кукурузу, картофель, ячмень, пшеницу.

Опорой экономики страны считается металлургическая и химическая промышленность. Прикладываются усилия для развития таких сфер, как электроэнергетика, угольная промышленность, машиностроение, а здесь Беларуси есть, что предложить.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

"За последние два года удалось более конкретно приблизиться к поставленным целям для того, чтобы обозначить наши намерения двух стран. В первую очередь то, что у нас получается сегодня: продукты питания, фармацевтическая продукция и продукция для сельского хозяйства. Наши карьерные самосвалы уже работают в Корее. Надо отметить, что это первые шаги именно тех направлений, которые мы в дальнейшем будем продвигать в ближайшее время".

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ca8accc-0961-4ebf-be90-bf8b63f85970/conversions/3a1d24b8-ccfb-4a8b-9bb3-39367dc7060b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ca8accc-0961-4ebf-be90-bf8b63f85970/conversions/3a1d24b8-ccfb-4a8b-9bb3-39367dc7060b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ca8accc-0961-4ebf-be90-bf8b63f85970/conversions/3a1d24b8-ccfb-4a8b-9bb3-39367dc7060b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ca8accc-0961-4ebf-be90-bf8b63f85970/conversions/3a1d24b8-ccfb-4a8b-9bb3-39367dc7060b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Система образования в КНДР включает бесплатное общее и высшее образование, внеурочные занятия и техническое обучение. С 2025 года введено обязательное обучение русского языка с 4 класса. Существует и система дистанционного обучения, которая позволяет рабочим без отрыва от производства получать высшее образование.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"В рамках соглашения, которое подписано между министерствами образования наших стран, предусматривается обмен и подготовка студентами, проведение стажировок профессорско-преподавательским составом. Мы сегодня видим высокий уровень образования в области естественных, точных, инженерных наук, и, безусловно, здесь нам есть чем поделиться. В первую очередь, это инженерные кадры, подготовка для агропромышленного комплекса, и это, естественно, научное направление".

Андрей Иванец, министр образования Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f0713c3-1e2f-438e-8141-b86e0e886286/conversions/d84d57f6-4fd4-4266-9161-ebe9373f4fca-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f0713c3-1e2f-438e-8141-b86e0e886286/conversions/d84d57f6-4fd4-4266-9161-ebe9373f4fca-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f0713c3-1e2f-438e-8141-b86e0e886286/conversions/d84d57f6-4fd4-4266-9161-ebe9373f4fca-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f0713c3-1e2f-438e-8141-b86e0e886286/conversions/d84d57f6-4fd4-4266-9161-ebe9373f4fca-xl-___webp_1920.webp 1920w

КНДР позиционирует себя как государство социальное - это значит, берет на себя полную ответственность за образование и лечение людей. База у Беларуси здесь приличная - будем делиться своими технологиями.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Сфера здравоохранения - это та сфера, которая должна быть вне санкций. В этом отношении важно, чтобы взаимодействие строилось в рамках гуманитарного процесса и в тех аспектах, которые необходимы для каждой из сторон. Мы рассматриваем такие аспекты взаимодействия, как лечебный процесс, санэпидблагополучие. Мы готовы предоставить все формы взаимодействия по лекарственному обеспечению, что является также актуальным в сфере того, что ранее уже были точки взаимодействия, но, конечно, стоит отметить, что они могут быть гораздо больше и глубже".

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/819f0b4f-815d-42d2-8749-49c4f8247320/conversions/c590dcf9-6991-4006-9410-6a17623a0a59-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/819f0b4f-815d-42d2-8749-49c4f8247320/conversions/c590dcf9-6991-4006-9410-6a17623a0a59-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/819f0b4f-815d-42d2-8749-49c4f8247320/conversions/c590dcf9-6991-4006-9410-6a17623a0a59-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/819f0b4f-815d-42d2-8749-49c4f8247320/conversions/c590dcf9-6991-4006-9410-6a17623a0a59-xl-___webp_1920.webp 1920w

Взаимодействие между Беларусью и КНДР в последнее время значительно усилилось: огромная подготовка и ревизия перспективных сфер состоялась во время подготовки официального визита Президента. И это только начало.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Общий язык они очень быстро нашли. Складывается даже впечатление, что один из лидеров говорит начало фразы, а второй уже продолжает, не теряя смысл фразы. И, конечно, мы даже не ожидали, что визит будет насыщен таким серьезным, глубоким вовлечением лидера Корейской Народной Демократической Республики во все этапы, но оно так случилось. Президентами поставлены вполне конкретные задачи: открыть наши посольства здесь в ответ на посольство, которое долгое время существует в Республике Беларусь, ускорить работу над соглашением о безвизовых поездках граждан. А также посмотреть, опираясь на тот договор о дружбе и сотрудничестве, который мы подписали, на весь комплекс вопросов, которые мы можем в самое ближайшее время раскрыть".

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01c5f022-abe2-40d3-bd9c-09b6843c7382/conversions/d89c3010-41bb-400d-bde0-71137585f226-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01c5f022-abe2-40d3-bd9c-09b6843c7382/conversions/d89c3010-41bb-400d-bde0-71137585f226-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01c5f022-abe2-40d3-bd9c-09b6843c7382/conversions/d89c3010-41bb-400d-bde0-71137585f226-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01c5f022-abe2-40d3-bd9c-09b6843c7382/conversions/d89c3010-41bb-400d-bde0-71137585f226-xl-___webp_1920.webp 1920w

По случаю визита Президента Беларуси в КНДР изготовили сувенирную золотую монету. Ким Чен Ын передал главе белорусского государства в подарок саблю и большую вазу. Среди подарков от белорусского лидера - отечественный продукт питания и автомат.

В честь белорусского лидера в Пхеньяне состоится и грандиозный прием: встречали с душой, очень тепло, готовились и ждали, и это очень видно. "Куточак Беларусi" и другие белорусские хиты прозвучали в Пхеньяне в исполнении корейских артистов.

В аэропорту Ким Чен Ын лично проводил белорусского лидера. Беларусь привержена многополярной, миролюбивой политики. Страна ищет партнеров по всему миру, теперь они у Беларуси есть и в далекой Кореи.