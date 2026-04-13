Подписан меморандум о сотрудничестве между Академией управления и Партийной школой Компартии Китая
Академия управления при Президенте Беларуси и Партийная школа Центрального комитета Компартии Китая подписали меморандум о взаимопонимании.
Документ позволит углубить взаимодействие по подготовке руководящих кадров. Подписи под меморандумом поставили в Пекине. С визитом в китайской столице побывала делегация президентской Академии Беларуси.
В центре внимания не только процесс подготовки специалистов, но и научный обмен. Предметная дискуссия состоялась накануне. Ректор Академии управления Денис Дук провел встречу с замдиректора Партийной школы ЦК КПК Се Чуньтао.
Встречу в Партийной школе Центрального комитета Компартии Китая можно назвать исторической. До настоящего времени прямого диалога между ведущими кузницами кадров для госуправления в таком формате еще не было.
Совместные научные конференции, симпозиумы, обмен информацией и публикациями - это далеко не полный список возможностей, ключом к которым является подписанный меморандум о взаимопонимании - значимый шаг для будущего партнерства.
Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
"Я оцениваю этот визит очень позитивно и высоко по той причине, что это не просто знакомство, а подписание меморандума о сотрудничестве, которое включает в себя различные аспекты нашего дальнейшего взаимодействия в научной сфере, обмене опытом, стажировках профессорско-преподавательского состава и госуправленцев, которых мы готовим, а также в программе, которую мы сегодня называем "Приглашенный профессор". Это непосредственно обмен технологиями, мнениями, которыми мы готовы делиться с китайской стороной, а она с нами. В этом плане мы можем констатировать большой взаимный интерес. Поскольку встречи проходили на самом высоком уровне (на уровне исполнительного ректора и ректората), то естественно, что уровень заинтересованности сегодня был подтвержден уже на уровне контактов профессорско-преподавательского состава. Мы понимаем, что проблемы на самом деле одинаковые как для Республики Беларусь, так и для КНР. Пути решения этих проблем мы видим тоже совместные".
Делегация Академии управления посетила музей Коммунистической партии Китая. Также белорусская сторона провела лекции для будущих госслужащих Китая.