Политика вместо логики: как отказ Литвы от диалога с Минском бьет по бизнесу и безопасности граждан

Пока Литва вводит режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью, заявляя о беспрецедентной угрозе контрабанды сигарет, официальный Минск призывает сесть за стол переговоров. Однако Вильнюс, как и в прошлые кризисы, от диалога уклоняется. О причинах такого поведения, убытках бизнеса и политической подоплеке конфликта в программе "Актуальное интервью" рассказал директор Центра международных исследований ФМО БГУ Никита Беленченко.

Эксперт не сомневается: предложенный Беларусью путь переговоров - единственный эффективный способ решить проблему контрабанды. Он напоминает, что аналогичный призыв звучал и во время миграционного кризиса, когда резолюция Совета Европы прямо рекомендовала Беларуси, Литве и Польше решить вопрос за столом переговоров. Минск был согласен, Вильнюс и Варшава - отказались.

"Контрабанда - это один из элементов транснациональной преступности. И совместными усилиями только можно бороться именно с этими преступлениями. Почему? Потому что, у нас есть своя информация, у Литвы есть своя информация. Если мы объединимся, то сможем предотвратить или бороться с контрабандой и с другими транснациональными преступлениями, которые вызывают озабоченность у мирового сообщества. Те же самые миграция, наркопреступления или киберпреступности. Но, к сожалению, Литва на данный момент не готова", - отметил Никита Беленченко.

По словам эксперта, Литва не просто отвергает диалог, но и активно распространяет дезинформацию. Так, была искажена позиция белорусского МИДа на площадке ОБСЕ, где Минск призывал к переговорам, а председательство было готово их посредничать, Вильнюс заявил, что именно Беларусь от диалога отказалась.

"Это исключительно политические заявления, за которыми не последует никаких конструктивных действий со стороны Литвы", - констатировал эксперт. Он подчеркнул, что эти нарративы создаются для внутренней аудитории - литовских граждан, которые, по его мнению, живут в "информационном вакууме".

Реальные последствия политических решений литовского правительство уже ощутили на себе транспортные компании, несущие миллионные убытки из-за закрытия КПП. По словам Никиты Беленченко, большинство водителей, застрявших с грузами, - граждане Литвы и ЕС. Они заинтересованы не в политике, а в нормальных условиях работы.

"Их требования к литовскому правительству обоснованы, - заявил эксперт. - А отказ от них власти объясняют просто: мол, белорусы "промыли водителям мозги".

Интересно, что в этом вопросе Литва не получила ожидаемой поддержки от своего ближайшего союзника - Польши. Польский министр МВД заявил, что на их границе с Беларусью "все спокойно".

"Польша - удивительная страна, для которой важна национальная. То есть они в большей степени заинтересованы в сохранении ровной внутримиграционной ситуации и зарабатывании финансовых средств, - отметил Никита Беленченко. - Открытие практически всех контрольно-пропускных пунктов на белорусско-польской границе позволяет Польше зарабатывать именно на той ситуации, которая происходит на белорусско-литовской границе. Это показывает такой уровень "солидарности" между Польшей и странами Балтии".

Комментируя угрозы Литвы конфисковать белорусское имущество, эксперт уверен, что это будет чисто национальное, не поддержанное ЕС решение. На него Беларусь будет вынуждена ответить, отстаивая свой суверенитет и интересы.