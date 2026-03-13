Политолог Маркевич заявил, что визит главы Узбекистана в Беларусь даст мощный импульс сотрудничеству

Фото: sb.by

Узбекистан, переживающий стремительный демографический и экономический рост, открывает широкие ниши для белорусской продукции и технологий. О предстоящем визите президента Узбекистана в Беларусь и перспективах двустороннего сотрудничества рассказал политолог Александр Маркевич в "Актуальном интервью".

"Узбекистан стремительно развивается, идет очень серьезный прирост населения. Сейчас это 38 млн, а в ближайшее время они преодолеют 40-миллионный рубеж. А когда есть население и ответственное руководство у государства, тогда нужно создавать условия. И там есть ниши и для нашей продукции, в первую очередь продукции машиностроения, традиционной продукции сельского хозяйства. Мы имеем компетенции, технологии. У нас есть вся линейка машиностроения для того, чтобы и обрабатывать землю, и выращивать, и перерабатывать продукцию", - отметил эксперт.

По его словам, новое важное направление - логистика, особенно на фоне рисков в других коридорах. "Мы видим, какие риски теперь связаны с направлением Север-Юг через Ближний Восток. И, естественно, чтобы эти риски минимизировать (сейчас там вообще ничего не идет), мы видим, что нужны параллельные маршруты, и как раз один из них проходит именно через Узбекистан", - подчеркнул Александр Маркевич.

Александр Маркевич

Особое внимание политолог уделил атомной энергетике и IT-сфере: "В ходе встречи с послом мы увидели, что есть серьезные перспективы по сотрудничеству в сфере атомной энергетики. Узбекистан собирается строить, уже есть договоренность с "Росатомом", атомную электростанцию. А у нас очень много компетенций и строительных, и организационных, и топографических".

В Узбекистане развивается и IT-сектор. "А мы имеем огромный опыт именно по развитию IT-сектора: по созданию условий, в правовых и финансовых аспектах, у нас очень серьезная образовательная школа для IT-сектора, - подчеркнул он. - Если тысячи узбекских студентов сюда приедут, это будет большим плюсом для нашего взаимного сотрудничества".

Не менее перспективной эксперт назвал сферу безопасности. "У сферы безопасности тоже есть огромный потенциал. Здесь непаханое поле. Мы знаем, что в Самарканде находится и антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества. И подготовка кадров для обеспечения национальной безопасности в Узбекистане - это тоже огромный пласт для сотрудничества", - добавил Александр Маркевич.