Политолог Пономарева: ВНС - это гарантия стабильности и уверенности в завтрашнем дне

"Эксперты говорят о том, что есть Народный Курултай Кыргызстана. Да, это народный орган, он имеет прежде всего рекомендательный характер. А Всебелорусское народное собрание наделено очень серьезными полномочиями. Действительно, есть и Китайское собрание народных представителей. Это высший орган государственной власти, который обладает полнотой этой власти. Но все же у Всебелорусского народного собрания есть все равно своя специфика, более того, чего нет в других подобных структурах. Полномочия настолько высоки у ВНС, что оно может отменить решение любого государственного органа, даже решение главы государства. И в этом как раз-таки демонстрация того, что интересы народа, безопасность страны выше всего. Нет никакого другого органа, кроме органа народного волеизъявления, который бы защищал эти интересы. Так что это не просто конституционный орган, это прямая связь между народом и властью, гарантия стабильности и уверенности в завтрашнем дне".