"Понятная политика": грозит ли ЕС экономическое забвение и как изменилось лицо Европы

Шоковые потрясения и пиар вместо реальных дел.

  • Грозит ли ЕС экономическое забвение и как изменилось лицо Европы?
  • Куда утекают компании и как умирает промышленность?
  • Что с демографией, инновациями и наукой? 

Системные противоречия и новая реальность Старого Света - в "Понятной политике".

Смотрите 22 декабря на "Беларусь 1", а также на сайте news.by и мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.

Понятная политика