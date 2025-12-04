Постпредство Беларуси при ООН: Односторонние принудительные меры - незаконный инструмент

Минск подтверждает свою поддержку усилиям международного сообщества в борьбе с незаконными санкциями. С таким заявлением выступило Постоянное представительство Беларуси при ООН на неформальном пленарном заседании Генассамблеи, посвященном Международному дню борьбы с односторонними принудительными мерами.

"Мы подтверждаем свою поддержку усилиям международного сообщества в этом направлении. Подчеркиваем, что односторонние принудительные меры - незаконный и деструктивный инструмент, который активно и безнаказанно используется отдельными государствами - членами ООН в нарушение международного права. Напомню, что резолюцию Генеральной Ассамблеи "Международный день борьбы с односторонними принудительными мерами" поддержали 116 государств - членов ООН. Это значит, что подавляющее большинство государств не поддерживает политику незаконного одностороннего принуждения. Политику, которую долгие годы меньшинство, проголосовавшее против, нам навязывает как благое дело", - заявила первый секретарь Постоянного представительства Беларуси при ООН Анна Грищенко.

Белорусский представитель также отметила усиливающиеся экономические последствия санкций: если 20 лет назад международная торговля росла быстрее глобального ВВП, то в последнее десятилетие ситуация изменилась.