Председатель ЦИК Кыргызстана: Работа с молодежью, проводимая в Беларуси, достойна похвалы

26 марта с рабочим визитом в Беларусь прибыл председатель ЦИК Кыргызстана. Высоких гостей ждет насыщенная программа на несколько дней, которая познакомит с процессами избирательной кампании нашей страны.

В Академии управления при Президенте Беларуси проходит рабочая встреча с председателем ЦИК Кыргызстана. Перед началом встречи представители делегации возложили цветы к монументу победы. В центре внимания сторон - опыт нашей страны в избирательных процессах.

Важная тема, которая заинтересовала высоких гостей, - это функционирование центра по работе с населением и избирательному процессу. Более 7 тыс. человек уже прошли подготовку в центре за 3,5 года. В первую очередь здесь обучают потенциальных организаторов избирательных процессов. Это своеобразный прототип реального избирательного процесса. Еще одна важная задача - это просвещение, в том числе молодежи. С помощью деловых игр, квестов и тренингов привлекают самых юных жителей нашей страны к избирательному процессу.

"Работа с населением, а особенно с молодежью, проводимая в Беларуси, достойна похвалы. И нам есть чему учиться", - заявил Тынчтык Шайназаров, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Кыргызстана.

"Мы наладили работу с главными категориями, с главными акторами этого процесса, молодежью. У нас очень высокая явка: более 90 % молодежи принимают участие в голосовании. Сегодня в Кыргызстане это главная проблема. У них большое количество молодых людей, от которых зависит будущее страны, но мало участия в электоральной кампании. Мы же эту проблему решаем таким путем, когда вовлекаем нашу молодежь. Есть молодежный совет при Центральной избирательной комиссии, есть молодежный совет в каждой организации, в каждом учебном заведении, и мы интегрируем их опыт. То есть молодежь сопричастна, она знает правила игры, она знает правила участия: от выбора молодого человека сегодня зависит будущее страны", - рассказал Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Беларуси.