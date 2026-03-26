Председатель ЦИК Кыргызстана: Работа с молодежью, проводимая в Беларуси, достойна похвалы
26 марта с рабочим визитом в Беларусь прибыл председатель ЦИК Кыргызстана. Высоких гостей ждет насыщенная программа на несколько дней, которая познакомит с процессами избирательной кампании нашей страны.
В Академии управления при Президенте Беларуси проходит рабочая встреча с председателем ЦИК Кыргызстана. Перед началом встречи представители делегации возложили цветы к монументу победы. В центре внимания сторон - опыт нашей страны в избирательных процессах.
Важная тема, которая заинтересовала высоких гостей, - это функционирование центра по работе с населением и избирательному процессу. Более 7 тыс. человек уже прошли подготовку в центре за 3,5 года. В первую очередь здесь обучают потенциальных организаторов избирательных процессов. Это своеобразный прототип реального избирательного процесса. Еще одна важная задача - это просвещение, в том числе молодежи. С помощью деловых игр, квестов и тренингов привлекают самых юных жителей нашей страны к избирательному процессу.
"Работа с населением, а особенно с молодежью, проводимая в Беларуси, достойна похвалы. И нам есть чему учиться", - заявил Тынчтык Шайназаров, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Кыргызстана.
"Мы наладили работу с главными категориями, с главными акторами этого процесса, молодежью. У нас очень высокая явка: более 90 % молодежи принимают участие в голосовании. Сегодня в Кыргызстане это главная проблема. У них большое количество молодых людей, от которых зависит будущее страны, но мало участия в электоральной кампании. Мы же эту проблему решаем таким путем, когда вовлекаем нашу молодежь. Есть молодежный совет при Центральной избирательной комиссии, есть молодежный совет в каждой организации, в каждом учебном заведении, и мы интегрируем их опыт. То есть молодежь сопричастна, она знает правила игры, она знает правила участия: от выбора молодого человека сегодня зависит будущее страны", - рассказал Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Беларуси.
Беларусь и Кыргызстан укрепляют сотрудничество в сфере совершенствования избирательных процессов. Однако отношения продолжают укрепляться по широкому спектру вопросов - это культура, образование и спорт.