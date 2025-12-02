Продукты, промышленность, фармацевтика - Беларусь и Алжир обсудили сотрудничество на бизнес-форуме

В Алжире прошел Белорусско-Алжирский бизнес-форум. На нем налаживали деловые связи. Десятки коммерческих документов и планы на большую работу. Почти два десятка отечественных предприятий отправились на север Африки: продукты, промышленность, фармацевтика и аграрный сектор - все то, чем знаменита наша страна.

"Рынок достаточно развит, здесь большое количество отечественных производителей. Надо понимать, как он работает внутри, как проводятся тендерные закупки, как происходит обеспечение лекарственными препаратами населения Алжира. Но собственной фармацевтической промышленности достаточно внимания уделяется в Алжире, поэтому неслучайно не так давно в Алжире было создано отдельное Министерство фармацевтической промышленности, которое регулирует этот рынок. Мы уже в рамках прошедшего дня встречались с производственной компанией, которая на рынке Алжира работает больше 30 лет. Мы получили их портфель продуктов и сейчас уже в рамках работы, которая нам предстоит, будем рассматривать. Может быть, мы определим какие-то востребованные позиции для отечественной системы здравоохранения", - отметил гендиректор РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" Игорь Митрофанов.