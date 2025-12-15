Против враждебности Запада: как партнерство с Ираном укрепляет позиции Беларуси на мировой арене

"Минск сделал правильную ставку, выстраивая стратегическое отношение с ключевыми странами Ближнего Востока. Успешные договоренности с Ираном, Оманом, Пакистаном демонстрируют, что Беларусь может играть важнейшую роль в формировании многополярного мира. Ориентация на укрепление связи с этими странами помогает Беларуси диверсифицировать свою экономику, снижая зависимость от традиционных рынков. Развитие партнерства с Оманом станет важным шагом в этой стратегии, открывая новый горизонт для взаимовыгодного сотрудничества со странами Персидского залива".

"Сейчас речь идет о развитии производства сельхозтехники белорусского образца в Иране, что будет означать расширение товарооборота - как минимум это поставки оборудования и деталей. Со стороны Ирана поток товаров в Беларусь также будет увеличиваться. Полагаю, мы будем наблюдать продолжение роста товарооборота. Почему такой динамичный рост товарооборота получился? Почему так сотрудничество выстраивается? Прежде всего по политическим причинам. В условиях крайней нестабильности мировой экономики и враждебности Запада к странам, которые стараются развиваться самостоятельно и не быть колониями Запада, эти страны стараются друг с другом объединиться и обеспечить взаимную экономическую поддержку. Это укрепляет и торговлю, и промышленность. В случае Беларуси и Ирана продолжается курс на импортозамещение, на производство промышленных товаров как можно более широкого ассортимента. В такой ситуации и у руководства Ирана, и у руководства Беларуси формируется высокая потребность в дальнейшем сближении".