Рачков на площадке ПА ОБСЕ: Политика должна объединять, а не разделять

"На второй комиссии мы, естественно, очень жестко продолжаем поднимать тему санкционных действий европейцев в отношении Республики Беларусь. И в том числе хочу сказать, что прозвучал ряд положительных выступлений, в частности, генерального секретаря ОБСЕ, который высказался в пользу инклюзивного диалога, обсуждения сложных вопросов, поиска причин, из-за которых находится наша организация в кризисе. На заседании политического комитета докладчик этого комитета обратился к теме, связанной с недопустимостью оказывания влияния на государство. Здесь шел намек, конечно, на Соединенные Штаты Америки, на действия президента Трампа прежде всего в отношении Гренландии. Прозвучали высказывания и тезисы, которые совпадают с нашими подходами, что давайте будем осуществлять экономическое сотрудничество, а не оказывать давление друг на друга".