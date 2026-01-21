"Расчет американцев": эксперт Маркевич о том, какую роль отводят Беларуси в Совете мира Трампа

20 января Беларусь сделала значительный дипломатический шаг, присоединившись к инициативе "Совет мира", выдвинутой администрацией президента США Дональда Трампа. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соответствующий документ, подтвердив намерение страны участвовать в этом новом формате.

О том, какие перспективы и выгоды это открывает для Минска и почему приглашение стало закономерным итогом внешней политики республики, рассказал заведующий кафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич.

Сразу после анонсирования Совета мира в экспертной среде заговорили о нем как о потенциальной альтернативе ООН. Александр Маркевич считает такие оценки преждевременными.

"Архитектура мира меняется, и появляются институты, которые эти изменения сопровождают и закрепляют. Попытка создать пилотный проект по урегулированию в секторе Газа - это инициатива Трампа, которая подчеркивает его четкую долговременную стратегию", - отметил эксперт.

Совет мира рассматривается не как глобальный конкурент существующим структурам, а как инструмент для решения конкретных кризисов, первый из которых - ситуация в Газе.

Эксперт подчеркнул, что приглашение Беларуси в качестве учредителя организации - далеко не случайный жест.

"Если говорить образно, то танго вдвоем с американской стороной им понравилось, и нас пригласили на бал", - заявил Александр Маркевич. По его словам, это результат последовательной позиции Минска по вопросам урегулирования конфликтов, ее роли в украинском кризисе и выполнения различных миротворческих функций.

Присоединение к Совету мира открывает для Беларуси целый ряд значительных возможностей. Во-первых, это расширение дипломатического влияния: участие в организации, куда приглашены лидеры 60 государств, позволит напрямую контактировать с ключевыми мировыми фигурами.

Во-вторых, само по себе оперативное подписание документа Президентом, в то время как многие страны еще размышляют, служит важным заявлением о решимости, демонстрируя готовность Минска активно участвовать в решении международных проблем.

Наконец, членство дает возможность для практического применения уникального опыта: Беларусь может предложить для восстановления Газа свой проверенный потенциал, включая подготовленные миротворческие силы, ресурсы МЧС и строительные компетенции.

Урегулирование в Газе, хоть и стоит сегодня в центре внимания Совета мира, по мнению аналитиков, служит лишь "пробным шаром" для более масштабных задач.

"То, что пригласили Беларусь в качестве учредителя, - это расчет американцев на то, что она будет играть одну из ключевых ролей в урегулировании украинского конфликта", - убежден Александр Маркевич.

флаг Украины news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7efa39a-88d8-48d1-806d-ae183d85052a/conversions/069bca5d-4970-4eb2-9e4e-aa36d244c8b7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7efa39a-88d8-48d1-806d-ae183d85052a/conversions/069bca5d-4970-4eb2-9e4e-aa36d244c8b7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7efa39a-88d8-48d1-806d-ae183d85052a/conversions/069bca5d-4970-4eb2-9e4e-aa36d244c8b7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7efa39a-88d8-48d1-806d-ae183d85052a/conversions/069bca5d-4970-4eb2-9e4e-aa36d244c8b7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Он отметил, что наработанные в Газе механизмы могут быть применены и к украинскому кризису. Основным препятствием эксперт видит позицию Европейского союза, который, по его мнению, заинтересован в продолжении конфликта для оправдания милитаризации и поддержания образа России как врага.

Отказ французского президента Эммануэля Макрона от участия и преимущественно американский состав руководства Совета мира указывают на внутренние противоречия. Александр Маркевич видит в этом отражение общего скрытого противостояния между США и ЕС, примером которого также являются торговые споры и ситуация вокруг Гренландии.

Однако эксперт не исключает, что позиция европейских лидеров может измениться под влиянием политического веса Дональда Трампа и таких фигур, как экс-премьер Великобритании Тони Блэр, который возглавил управляющую структуру по Газе. "Большая политика делается на основе действий. А заявлять можно все, что угодно", - резюмировал Александр Маркевич.