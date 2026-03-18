"Роль, которую никто другой не сыграет" - Эпископос о вкладе Минска в мирный процесс в Украине
США и Россия должны прийти к "большой сделке", где определен расклад сил в современном мире.
Что означает фраза "Америка прежде всего"? Как понимать политику Белого дома при Трампе? Действительно ли Вашингтон хочет мира в Украине и регионе? И кто в таком случае против? Также какую роль Беларусь играет в мирном процессе? Корреспондент "Первого информационного" Виктория Сенкевич задала эти вопросы эксперту Института ответственного госуправления имени Куинси в Вашингтоне Марку Эпископосу.
Марк Эпископос, эксперт Института ответственного госуправления им. Куинси (Вашингтон, США):
"Беларусь делает очень много именно сейчас для переговоров и урегулирования. Если мы поговорим про обмены пленников и тел военных, Беларусь играет очень важную роль в этом. Есть возможности, когда мы говорим про реконструкцию Украины, беженцев и много чего другого, где Беларусь может играть очень позитивную роль. Есть, как вы знаете, много стран сегодня (Турция, Катар), которые занимаются этим дипломатическим процессом. Во многом потому, что европейцы отступили от этого, они создали пространство, в котором другие страны могут играть большую роль, но Беларусь имеет одно очень важное преимущество над всеми этими странами: Беларусь - восточноевропейская славянская страна и сосед. Как вы отметили, Беларусь - сосед Украины и России, что дает ей возможность играть роль на гуманитарном, политическом, дипломатическом уровнях, которую не может играть ни одна другая сторона. Я очень рад и благодарен, что Беларусь это делает. Я надеюсь, что это будет продолжаться".
Продолжается серия эксклюзивных интервью, которые Виктория Сенкевич привезла из Вашингтона. Интервью с Марком Эпископосом, экспертом Института ответственного госуправления имени Куинси, выйдет 18 марта в 19:30 на "Первом информационном".