Ругинене: Литва может вновь закрыть границу с Беларусью
Автор:Редакция news.by
Премьер республики заявила, что в Вильнюсе думают о повторном закрытии границы с Беларусью. Этот вопрос обсудят 27 ноября на правительственной комиссии.
По словам Ругинене, с территории Беларуси вновь начались массовые запуски метеозондов с сигаретной контрабандой, из-за чего вновь приостанавливалась деятельность Вильнюсского аэропорта.
Вот только там явно позабыли, что за незаконной деятельностью стоят именно литовцы. На этот факт неоднократно обращал внимание Президент Беларуси. Да и за примерами далеко ходить не нужно - 25 ноября в Латвии были задержаны граждане Литвы, которые приехали забрать контрабандные сигареты, отправленные якобы с территории Беларуси.