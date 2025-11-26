Ругинене: Литва может вновь закрыть границу с Беларусью

Премьер республики заявила, что в Вильнюсе думают о повторном закрытии границы с Беларусью. Этот вопрос обсудят 27 ноября на правительственной комиссии.

Вот только там явно позабыли, что за незаконной деятельностью стоят именно литовцы. На этот факт неоднократно обращал внимание Президент Беларуси. Да и за примерами далеко ходить не нужно - 25 ноября в Латвии были задержаны граждане Литвы, которые приехали забрать контрабандные сигареты, отправленные якобы с территории Беларуси.