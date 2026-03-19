3.65 BYN
2.99 BYN
3.46 BYN
Рыженков: Беларусь благополучно может связать Европейский союз с Востоком
Беларусь благополучно может связать Европейский союз с Востоком. Такое мнение высказал министр иностранных дел страны во время посещения пунктов пропуска "Брест" и "Козловичи".
Максим Рыженков напомнил, что именно Запад был инициатором ограничений, которые делают доставки грузов более затратными и которые стали причиной задержек на границе для граждан и транспорта.
По его словам, Беларусь готова в кратчайшие сроки обеспечить возможность для пересечения большего количества грузов, перемещения граждан.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"С точки зрения той ситуации, которая в мире разворачивается, если мы посмотрим на карту и увидим, что сегодня благополучно может связать Европейский союз с Востоком (в понимании, что это Беларусь, Россия, страны Средней и Южной Азии), то подойдет только коридор через Беларусь, который сегодня очень спокойный, есть пункты пропуска, оборудованные по последнему слову техники и способные агрегировать в течение суток огромное количество грузов. Конечно, я очень надеюсь, что у наших соседей преобладает разумный все-таки подход, чтобы понять, что самое время этим воспользоваться. Это принесет выгоду и для них, и для нас".
Условия в пунктах пропуска "Брест" и "Козловичи"
Также Максим Рыженков оценил инфраструктуру и условия для пересекающих белорусско-польскую границу в пунктах пропуска "Брест" и "Козловичи". К слову, обновленную зону ожидания перед пунктом пропуска "Брест" планируют открыть в апреле. Она рассчитана на 235 легковых транспортных средств и 50 автобусов.
Здесь будут установлены контрольно-пропускные пункты, трансформаторная подстанция, зарядные станции для автомобилей, семь электронных табло. В распоряжении путешественников будут санитарный блок с душевыми, точки общепита.