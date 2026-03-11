Рыженков: Беларуси удалось обеспечить устойчивость внешнеполитического курса в 2025 году

Беларуси удалось обеспечить устойчивость внешнеполитического курса в 2025 году. Это отметил министр иностранных дел Максим Рыженков на коллегии по итогам работы МИД за прошлый год. Заседание прошло с участием премьер-министра Александра Турчина.

По словам Максима Рыженкова, безусловным приоритетом оставалось укрепление стратегического партнерства с Россией, которое в прошлом году вышло на беспрецедентный уровень.

Главным достижением года стала успешная реализация пакета интеграционных мер. Это позволило нарастить взаимный товарооборот до рекордных 55 млрд долларов и обеспечить надежную защиту границ в рамках обновленной Стратегии безопасности Союзного государства.