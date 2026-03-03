Рыженков обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с министром иностранных дел Омана

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f020448-1c07-47b0-9251-0a1f16ebf185/conversions/6c9d35bd-36ae-4e61-a4ff-bcbecc6eb929-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f020448-1c07-47b0-9251-0a1f16ebf185/conversions/6c9d35bd-36ae-4e61-a4ff-bcbecc6eb929-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f020448-1c07-47b0-9251-0a1f16ebf185/conversions/6c9d35bd-36ae-4e61-a4ff-bcbecc6eb929-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f020448-1c07-47b0-9251-0a1f16ebf185/conversions/6c9d35bd-36ae-4e61-a4ff-bcbecc6eb929-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

По поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков обсудил с министром иностранных дел Омана Бадром бин Хамадом бин Хамудом Аль-Бусаиди ситуацию на Ближнем Востоке.

Белорусская сторона выразила поддержку усилиям Омана по установлению прочного мира в регионе, а также всем предпринимаемым им посредническим шагам. Глава МИД Омана, в свою очередь, проинформировал белорусского коллегу о развитии ситуации в зоне конфликта.

Собеседники подчеркнули безальтернативность дипломатического урегулирования ситуации.

С большой озабоченностью было отмечено продолжение гибели мирных граждан и разрушение гражданской инфраструктуры. Министры высказались за скорейшее прекращение всех насильственных действий.

Все вовлеченные стороны должны вернуться к урегулированию разногласий мирными средствами для восстановления стабильности и безопасности в регионе.

Также белорусская сторона подтвердила готовность прилагать все необходимые усилия, которые будут способствовать деэскалации конфликта.