Рыженков обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с министром иностранных дел Омана
По поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков обсудил с министром иностранных дел Омана Бадром бин Хамадом бин Хамудом Аль-Бусаиди ситуацию на Ближнем Востоке.
Белорусская сторона выразила поддержку усилиям Омана по установлению прочного мира в регионе, а также всем предпринимаемым им посредническим шагам. Глава МИД Омана, в свою очередь, проинформировал белорусского коллегу о развитии ситуации в зоне конфликта.
Собеседники подчеркнули безальтернативность дипломатического урегулирования ситуации.
С большой озабоченностью было отмечено продолжение гибели мирных граждан и разрушение гражданской инфраструктуры. Министры высказались за скорейшее прекращение всех насильственных действий.
Все вовлеченные стороны должны вернуться к урегулированию разногласий мирными средствами для восстановления стабильности и безопасности в регионе.
Также белорусская сторона подтвердила готовность прилагать все необходимые усилия, которые будут способствовать деэскалации конфликта.
Кроме того, собеседники также подтвердили дружественный характер отношений между народами Беларуси и Омана, основу которых закладывает искреннее, взаимное уважение и поддержка, сложившиеся между лидерами двух стран.