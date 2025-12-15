3.70 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
Рыженков: Развитие сотрудничества Беларуси и Ирана характеризуется конкретными делами и цифрами
Развитие сотрудничества Беларуси и Ирана характеризуется конкретными делами и цифрами. Об этом заявил Максим Рыженков во время встречи с главой МИД Ирана.
Стороны подтвердили высокий уровень отношений между Минском и Тегераном, которые основаны на уважении принципов суверенитета, мира и многополярности. В ходе встречи белорусская и иранская делегации обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"Наш диалог прошел в очень теплой, доверительной атмосфере. Именно так, как и должно быть между добрыми друзьями и надежными партнерами. Сегодняшние переговоры показали, что между нашими столицами сформировано общее ведение построения стратегического партнерства. Впереди нас ждут новые шаги и совместные проекты. Уверен, что итоги сегодняшних переговоров станут прочной основой для дальнейшего углубления сотрудничества и укрепления уз дружбы между народами Республики Беларусь и Исламской Республики Иран".
По итогам конструктивных переговоров был подписан ряд документов - декларации о развитии правового сотрудничества и совместного противодействия ограничительным мерам. Кроме того, утверждена программа взаимодействия на уровне внешнеполитических ведомств обеих стран до 2030 года.