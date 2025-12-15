Рыженков: Развитие сотрудничества Беларуси и Ирана характеризуется конкретными делами и цифрами

Развитие сотрудничества Беларуси и Ирана характеризуется конкретными делами и цифрами. Об этом заявил Максим Рыженков во время встречи с главой МИД Ирана.

Стороны подтвердили высокий уровень отношений между Минском и Тегераном, которые основаны на уважении принципов суверенитета, мира и многополярности. В ходе встречи белорусская и иранская делегации обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Наш диалог прошел в очень теплой, доверительной атмосфере. Именно так, как и должно быть между добрыми друзьями и надежными партнерами. Сегодняшние переговоры показали, что между нашими столицами сформировано общее ведение построения стратегического партнерства. Впереди нас ждут новые шаги и совместные проекты. Уверен, что итоги сегодняшних переговоров станут прочной основой для дальнейшего углубления сотрудничества и укрепления уз дружбы между народами Республики Беларусь и Исламской Республики Иран".