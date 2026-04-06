Рыженков встретился с новым генсеком ОДКБ

С новым генсеком ОДКБ провел встречу глава МИД Беларуси Максим Рыженков. Министр иностранных дел поздравил Таалатбека Масадыкова с назначением на высокую должность, заверил его в поддержке со стороны Беларуси.

Генеральный секретарь высоко оценил вклад Беларуси в деятельность организации и выразил признательность за поддержку ее приоритетов. В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня с упором на военно-политическую ситуацию в зоне ответственности ОДКБ.