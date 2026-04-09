Рыженков: Запад применяет односторонние ограничительные меры, чтобы повлиять на неугодные им страны

Западные страны применяют односторонние ограничительные меры, чтобы повлиять на неугодные им страны и спровоцировать социальные бунты. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, выступая в формате видеообращения на конференции в Женеве.

"К сожалению, несмотря на очевидный острый характер проблемы негативного влияния санкций на осуществление прав человека, инициаторы ограничительных мер предпочитают ее не замечать и продолжают использовать санкционный кнут как средство своей внешней политики, заявляя о правомерности и обоснованности использования таких мер. С точки зрения прав человека возникает принципиальный вопрос: допустимо ли применение любых мер, которые даже косвенно ведут к ухудшению условий жизни гражданского населения? Ведь страны - инициаторы ОПМ открыто заявляют, что намеренно их вводят, чтобы негативно повлиять на жизнь граждан в затронутых этими санкциями странах", - подчеркнул министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

Он также отметил: "Таким образом Запад надеется вызвать социальные бунты. Это якобы в свою очередь приведет к смене законно избранных действующих правительств, которые почему-то по политическим мотивам не устраивают некоторые западные страны".