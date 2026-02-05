Сергеенко: Белорусско-казахстанские отношения вышли на уровень стратегического партнерства

После встречи 5 февраля с Президентом Беларуси делегация Казахстана почтила память погибших в годы Великой Отечественной войны. Гости возложили венок и цветы к монументу Победы, а затем отправились на переговоры в Палату представителей.

"Белорусско-казахстанские отношения вышли на уровень стратегического партнерства и взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества. И это подтверждается конкретными делами и работой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между нашими странами и форумами парламентского взаимодействия. И мы сегодня внимательно наблюдаем и отмечаем динамичное развитие дружественного нам Казахстана. Вы всегда были и остаетесь для нас друзьями, соратниками, надежными партнерами, проверенными временем друзьями. В основе нашего сотрудничества лежит взаимопонимание, дружба, отстаивание национальных интересов на внешнем контуре, поддержка друг друга, об этом тоже сегодня шла речь. И, конечно же, экономическое развитие, которое является основой качества жизни наших людей".