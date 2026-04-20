Сергеенко: Военные расходы Польши, Литвы и Латвии в 2025 году превысили 52 млрд евро

Совокупные военные расходы Польши, Литвы и Латвии в 2025 году превысили 52 млрд евро. Это в десятки раз больше, чем то, что выделяет на оборону Беларусь, отметил на заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ спикер Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко. Он рассказал о том, как военные угрозы по периметру западного фланга ОДКБ приобретают все более реальные очертания.

Речь идет о гипермилитаризации стран Западной Европы, размещении на их территориях новых наступательных средств поражения большой дальности, развертывании крупных войсковых соединений в непосредственной близости от государственной границы - обратил внимание Игорь Сергеенко.

Страны Балтии и Польша вышли из Оттавской конвенции по запрете противопехотных мин, что подрывает систему международного гуманитарного права, способствует эскалации военно-политической напряженности в целом.

Спикер Палаты представителей Беларуси особо отметил, что ситуация в мире серьезно осложняется тем фактом, что фиксируется деградация механизмов контроля над вооружениями и укрепления мер доверия.

"В данных обстоятельствах мы вынуждены проводить комплекс ответных мер, направленных на нивелирование растущих военных угроз, обеспечивая тем самым и безопасность западного фланга ОДКБ. Этот комплекс включает как мероприятия стратегического сдерживания, так и непосредственно подготовку наших национальных Вооруженных Сил. В качестве мер стратегического сдерживания следует рассматривать подписание белорусско-российского Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства", - обратил внимание Игорь Сергеенко.

Ответные шаги Беларуси на действия Запада носят оборонительный характер