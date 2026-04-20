Ситуация у западных границ СГ, кризис на Ближнем Востоке - в Москве прошло заседание ПА ОДКБ

Беларусь продолжает стратегию развития по всем направлениям с надежными партнерами. В Москве прошло заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ, где обсудили вопросы коллективной безопасности и роль организации в непростой геополитической обстановке.

Основные цели ОДКБ - это укрепление мира, международной и региональной безопасности, а также защита независимости, территориальной целостности и суверенитета стран, которые входят в организацию. И сегодня, как отметили участники, когда современный мир хрупок и уязвим, а "право сильного" заменило международное право, роль ОДКБ для стабилизации международной обстановки очень важна.

И чтобы эту стабильность удерживать, станам ОДКБ жизненно необходимо укреплять союзнические связи, поддерживать друг друга политически и военно-технически. Сегодня очень непростая ситуация складывается у наших южных и западных границ. Большой риск военного конфликта. Идет не просто милитаризация, а гипермилитаризация стран Западной Европы.

В прошлом году только военные расходы Польши, Литвы и Латвии превысили 52 млрд евро. Это в десятки раз больше, чем выделяет на оборону Беларусь. А именно Беларусь обеспечивает безопасность западного фланга ОДКБ.

Руслан Косыгин, председатель Постоянной комиссии ПА ОДКБ - зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Руслан Косыгин, председатель Постоянной комиссии ПА ОДКБ - зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Оценивая все, что происходит у наших границ, а это объективно такая заблаговременная подготовка к войне, они это не скрывают (в том числе своих доктринальных документов), к войне против России, против Республики Беларусь. И, конечно же, в этом плане реализуя задачи по отстаиванию наших интересов, очень важно, жизненно необходимо быть вместе. Только вместе мы сможем пройти, преодолеть все эти трудности и реализовать самую главную задачу в рамках нашей организации - это обеспечить безопасность, национальную безопасность наших государств".

Но если говорить о работе Парламентской ассамблеи ОДКБ, то фактически это правовой щит всей организации. За 20 лет существования принято более 100 модельных законов. Из них 17 касаются военной безопасности, борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком. Но сегодня появляются и совершенно новые угрозы.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы видим, что стоят актуальные задачи в сфере информационной безопасности, биологической безопасности, это и промышленность, связь, транспорт. Важно, чтобы были единые подходы и единые пути решения в случае возникновения какой-то сложной ситуации. Если мы сегодня говорим о биологической безопасности, то не секрет, что государства, входящие в ОДКБ, озабочены в том числе и функционированием в приграничье различных биолабораторий. Необходимо выработать единые подходы, чтобы обеспечить заслон проникновению патогенов на территорию стран Содружества".

Участники заседания обсудили и международную обстановку. Тема, которая сегодня волнует весь мир, - кризис на Ближнем Востоке.

Вооруженная агрессия США и Израиля против Ирана привела к ужасающим последствиям. Цены на энергоносители выросли, торговые маршруты нарушены. Мировые рынки дестабилизированы. И все это может привести к реальной угрозе ядерного конфликта.