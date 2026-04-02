Сивец: Законодатель должен оперативно реагировать на изменения общественных отношений

Как сделать законы в Беларуси лучше и понятнее для людей? Вопросы повышения качества законотворчества 2 апреля обсудили в Конституционном суде.

В центре внимания выполнение поручений главы государства, которые Александр Лукашенко озвучил на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания. Напомним, тогда Президент поручил расширить формы участия судей Конституционного суда в законотворчестве.

Главная цель - сделать Основной закон страны понятным и доступным для каждого белоруса. А представителям законодательной и судебной властей обеспечивать стабильный характер нашей правовой системы и сделать так, чтобы нормы законодательных актов реально решали жизненные вопросы белорусов.

Еще один важный тезис - необходимо работать на опережение. Нужно создавать такие правовые нормы, которые будут актуальны не только сегодня, но и в будущем.

Одним из выводов, к которым пришел Конституционный суд в Послании Президенту и палатам Национального собрания "О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь", стала необходимость опережающего законотворчества. Об этом рассказал Сергей Сивец, председатель Конституционного суда Беларуси.

"У нас сложился достаточно широкий круг общественных отношений, прежде всего в цифровой сфере, который требует опережающего законодательного регулирования с тем, чтобы все те права граждан - личные имущественные и личные неимущественные, которые на сегодня в цифровой среде уже реализуются, были в полной мере обеспечены нормативной регуляторикой, чтобы не возникало каких-то вопросов, которые бы напрямую нарушали либо не гарантировали эти права", - пояснил Сивец.

На сегодня такой вакуум, по его словам, определенно наблюдается. "Поэтому и законодатель должен, что называется, держать руку на пульсе и оперативно реагировать на изменения общественных отношений, предлагая проекты тех или иных законодательных актов", - отметил Сивец.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4734e0d7-4349-4f72-a988-48bf36770435/conversions/a4035288-45e2-43de-8483-b96b12a50809-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4734e0d7-4349-4f72-a988-48bf36770435/conversions/a4035288-45e2-43de-8483-b96b12a50809-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4734e0d7-4349-4f72-a988-48bf36770435/conversions/a4035288-45e2-43de-8483-b96b12a50809-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4734e0d7-4349-4f72-a988-48bf36770435/conversions/a4035288-45e2-43de-8483-b96b12a50809-xl-___webp_1920.webp 1920w

По словам Михаила Русого, председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, важнейшим требованием к законам является их долговечность. Так, закон должен работать на опережение, быть постоянным, что важно особенно для экономики. Такой подход позволяет исключать частые корректировки (хотя бы 5-7 лет в закон не должны вноситься изменения).

Михаил Русый также отметил такую новацию, закрепленную в Конституции, как возможность подачи конституционной жалобы. С одной стороны, это дает человеку право обратиться в Конституционный суд с жалобой, которая будет рассмотрена. С другой стороны, выявляет ситуации, когда человек, пройдя все инстанции, должен идти в Конституционный суд и доказывать свою правоту.