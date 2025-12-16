Собственный путь: почему Всебелорусское народное собрание не имеет мировых аналогов

Всебелорусское народное собрание - это традиция, которая объединяет белорусский народ уже три десятка лет. Сегодня это не просто дискуссионная площадка, а реальный центр принятия стратегических решений, второго такого нет во всем мире.

Хотя, если говорить о зарубежных аналогах, их можно поискать. Например, в Кыргызстане действует Народный курултай. Его статус так же, как и ВНС Беларуси, закреплен в Конституции. Там представлены все регионы страны, но таких полномочий у кыргызского органа нет, а принимаемые решения носят не обязательный, а рекомендательный характер.

В Китае действует Всекитайское собрание народных представителей - высший орган государственной власти, согласно Конституции, обладающий всей ее полнотой. Но белорусская модель сегодня - это лучший опыт, который собирали с 1996 года, в нем наш собственный уникальный путь.

Дмитрий Куницкий, научный сотрудник Института философии НАН Беларуси:

"Такого аналога на нынешнем этапе развития человечества мы особенно не найдем, не потому, что нет соответствующих традиций у народов, а потому, что, скажем прямо, человечество к настоящему времени в основном пошло по пути западных канонов демократии".

Дмитрий Куницкий, научный сотрудник Института философии НАН Беларуси

ВНС - это стабилизатор общества на всех этапах его развития, площадка, где можно договориться обо всем. Если нужно, голос делегатов вправе отменить любое решение государственного органа, даже решения главы государства, в случае, если оно будет противоречить интересам национальной безопасности.

Эта норма наглядно показывает ценность интересов народа и безопасности страны. На первом заседании делегаты принимали два важнейших документа - Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину Беларуси.

Сейчас же предстоит утвердить Программу социально- экономического развития на пятилетку. Проект этого документа собирался всей страной, в том числе посредством цифровой платформы "Народная пятилетка", из которой получено больше 70 тыс. откликов. Предложения поступали абсолютно со всех регионов, в том числе и через делегатов.

Что касается состава нынешнего Всебелорусского народного собрания, его предельная численность 1200 человек. Это представители всех ветвей власти, местных Советов депутатов и гражданского общества: люди разных профессий и возрастных групп.

ВНС состав делегатов

И, конечно, вся Беларуси и весь мир ждет выступления главы государства с Посланием. В соответствии с обновленной Конституцией ежегодные послания Президента Беларуси теперь заслушиваются только на площадке ВНС.

Выступление Александра Лукашенко, конечно, станет центральным событием. Всегда эмоциональное и, как говорится, на злобу дня, а с учетом того, что происходит в мире и вокруг Беларуси, эксперты уверены, что следить за тезисами будут далеко за пределами наших границ.

"Если говорить про какие-то особенности на данном этапе, наверное, они будут вызваны не столько самим форматом Всебелорусского народного собрания, сколько, конечно, политическими условиями: внешнеполитическими - с ними связаны внутриполитические, которые обусловлены вообще положением дел в мире. Ожидания не только от белорусского народа, но и от представителей политических или других государств тоже очень большие", - отметил Дмитрий Куницкий.

плакат ВНС

В новый пятилетний период Беларусь входит уверенно. Национальная экономика выдержала испытание временем и доказала свою состоятельность.

Наше главное достижение - повышение благосостояния граждан. Выросли реальные располагаемые денежные доходы населения, снижен уровень безработицы, остановлен необоснованный рост цен.