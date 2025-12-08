3.78 BYN
Сохраняя связи: 34 года исполняется Содружеству Независимых Государств
Автор:Редакция news.by
Событие, которое повлияло на судьбу постсоветских стран. 34 года назад в Беловежской пуще было подписано соглашение, положившие конец существованию Советского Союза и начало Содружеству Независимых Государств.
Сегодня СНГ - это площадка для диалога и экономического сотрудничества. В него входит 9 государств. Абсолютный приоритет организации в эти дни отметил на октябрьском саммите Содружества Президент Беларуси - обеспечение безопасности и сохранение мира.
По словам главы государства, СНГ должно использовать весь свой потенциал, чтобы отвечать на современные вызовы и укреплять статус Евразии как важного политико-экономического центра многополярного мира.