Сохраняя связи: 34 года исполняется Содружеству Независимых Государств

Событие, которое повлияло на судьбу постсоветских стран. 34 года назад в Беловежской пуще было подписано соглашение, положившие конец существованию Советского Союза и начало Содружеству Независимых Государств.

Сегодня СНГ - это площадка для диалога и экономического сотрудничества. В него входит 9 государств. Абсолютный приоритет организации в эти дни отметил на октябрьском саммите Содружества Президент Беларуси - обеспечение безопасности и сохранение мира.