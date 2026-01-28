Стратегия на столетие: как "всепогодная дружба" с Китаем формирует будущее Беларуси

В мире, где горизонты планирования редко выходят за рамки электорального цикла, подход Китая, простраивающего стратегию на 50-100 лет вперед, выглядит уникальным. Насколько такое долгосрочное партнерство актуально для Беларуси и как эксперты оценивают потенциал двусторонних отношений? На эти вопросы ответил Виктор Саевич, преподаватель БГЭУ, магистр политических наук.

Эксперт уверен: "Беларуси очень повезло, что она дружит с Китаем". Он подчеркнул, что по степени близости отношений Беларусь наряду с Россией входит в узкий круг стран, которых Китай официально называет "всепогодными друзьями". Эта формулировка - не просто дипломатический комплимент.

"Китайцы, если уже сказали, то делают", - отметил Виктор Саевич, напоминая о беспрецедентном рывке Китая, который за 75 лет превратился из одной из самых отсталых стран мира в государство номер один.

По его словам, этот рост не имеет аналогов в мировой истории. Запад, проигрывая экономически, по мнению эксперта, ищет способы "остановить Китай" через политическое давление и санкции, но этот путь обречен на провал.

Беларусь заложила основы этого стратегического партнерства не вчера. Еще в 1993 году, будучи депутатом, Александр Лукашенко, посетив Китай, заявил, что за ним будущее. "И теперь мы пользуемся благами могущества Китая. С каждым годом эти связи будут только укрепляться", - добавил политолог.

Сотрудничество между странами давно вышло за рамки торговли. За последние годы резко активизировались прямые контакты между научными сообществами: совместные проекты в области медицины, климата, физики реализуются, в том числе, на базе парка "Великий камень".

"Если мы попали уже в "орбиту" Китая, то сотрудничество нам гарантировано на долгие десятилетия. Для Китая 50 лет - средний срок, 100 - не очень большой", - объяснил Виктор Саевич. Он уверен, что в научно-образовательной сфере у Беларуси на ближайшие 50 - 100 лет с Китаем не будет никаких проблем.

Особую роль играет "народная дипломатия" через образование. Тысячи китайских студентов, выбирающих белорусские вузы, - это не только экспорт услуг. Как отмечают оба собеседника, имеющие преподавательский опыт, китайские студенты невероятно прилежны и дисциплинированны.

"Сегодня ему 20 лет, через 20 - ему 40, он крупный руководитель. И он будет помнить, где получил образование, - сказал эксперт. - Они остаются друзьями нашей республики".

Немаловажным фактором при выборе Беларуси является безопасность и полное отсутствие бытового национализма, что создает комфортную среду для иностранных гостей.

Несмотря на впечатляющий рост (товарооборот между странами за последнее десятилетие утроился и достиг почти 9 млрд долларов), и белорусская, и китайская стороны единодушны: это далеко не предел - хотелось бы, чтобы цифры были двузначные.

По мнению эксперта Виктора Саевича, ключом к такому качественному скачку должен стать переход от традиционной торговли к созданию мощных совместных производств на территориях обеих стран. Среди наиболее перспективных направлений для этого он выделяет несколько областей.

Во-первых, это транспорт будущего: внедрение инновационного струнного транспорта Юницкого, опытный участок которого уже функционирует в Марьиной Горке, могло бы проложить высокотехнологичную "дорогу будущего" от Минска до Пекина, кардинально решив логистические вызовы евразийского пространства.

Во-вторых, это машиностроение и роботизация, где применение китайских передовых достижений способно вывести белорусские промышленные предприятия на новый уровень.

В-третьих, огромный потенциал кроется в фармацевтике, где мощная отечественная индустрия может получить доступ к гигантскому китайскому рынку с его 1,4 млрд потребителей.

Наконец, особую актуальность в текущей непростой мировой ситуации приобретает военно-техническое сотрудничество. "Нам тоже есть что предложить Китаю", - подчеркнул эксперт, указывая на важность налаживания прочных связей и в этой стратегической сфере.

Отдельно в беседе затронули тему индустриального парка "Великий камень". Назначение нового руководителя с восьмилетним опытом работы в Гонконге эксперт считает сильным ходом. Гонконг, сочетающий китайские стратегии с пониманием западных технологий и подходов, дал уникальный опыт для управления.

"Я думаю, что "Великий камень" заработает на полную катушку. Сейчас такой период, когда надо все делать лучше, быстрее, качественнее", - резюмировал Виктор Саевич.

Стратегическая "всепогодная дружба" с Китаем дает Беларуси не просто надежного экономического партнера, а открывает доступ к технологиям будущего, обеспечивает долгосрочные инвестиции в человеческий капитал через образование и создает прочный фундамент для развития на многие десятилетия вперед.