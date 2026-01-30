Товарооборот Беларуси и Китая за 2025 год впервые превысил 8,86 млрд долларов

"Развивать и укреплять отношения с белорусами - это наша решительная политика. Мы будем отстаивать этот курс, эту политику, и на эту политику не повлияют никакие вмешательства извне. В этом году я увидел, что Президент сам присутствовал на совещании, посвященном тематике Китая, и сотрудничеству с Китаем. Он сделал очень содержательное, важное выступление. Мы нашли в нем очень много важных, интересных моментов. Мы будем вместе с нашими белорусскими друзьями реализовывать все эти пункты, которые будут зафиксированы в новой Директиве Президента, чтобы вместе поднять наше сотрудничество на новый уровень".