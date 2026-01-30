3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
Товарооборот Беларуси и Китая за 2025 год впервые превысил 8,86 млрд долларов
В 2025 году товарооборот Беларуси и Китая впервые в истории превысил порог в 8,86 млрд долларов. Активно развивались торговля сельхозпродукцией, выставочная деятельность и зеленая экономика.
Сегодня тяжело найти те сферы, где страны не работали бы вместе, создавая востребованный и конкурентоспособный продукт в промышленности, медицине, науке, образовании - вот самое настоящее всепогодное и всестороннее партнерство.
Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
"Развивать и укреплять отношения с белорусами - это наша решительная политика. Мы будем отстаивать этот курс, эту политику, и на эту политику не повлияют никакие вмешательства извне. В этом году я увидел, что Президент сам присутствовал на совещании, посвященном тематике Китая, и сотрудничеству с Китаем. Он сделал очень содержательное, важное выступление. Мы нашли в нем очень много важных, интересных моментов. Мы будем вместе с нашими белорусскими друзьями реализовывать все эти пункты, которые будут зафиксированы в новой Директиве Президента, чтобы вместе поднять наше сотрудничество на новый уровень".
Развивается и сотрудничество между регионами стран. Количество побратимских провинций и городов возросло до 53 пар. Туристический потенциал также находится в постоянном развитии: нас уже связывает прямой авиарейс Санья - Минск.