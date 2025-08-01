Товарооборот между Беларусью и Турцией достиг 1 млрд долларов, страны намерены удвоить эту сумму

На протяжении последних 4 лет товарооборот Минска и Анкары, по белорусской статистике, превышает 1 млрд долларов, по турецкой - приближается к 2 млрд долларов. Но и это не предел. Задача следующая - показатель надо удвоить.

Анатолий Глаз, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турции, рассказал о важности организации переговоров между Москвой и Киевом:

Анатолий Глаз news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e671f27f-19f0-4665-a2d2-c1a2194f02cf/conversions/38661327-955e-432e-ae45-ab305b6a612a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e671f27f-19f0-4665-a2d2-c1a2194f02cf/conversions/38661327-955e-432e-ae45-ab305b6a612a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e671f27f-19f0-4665-a2d2-c1a2194f02cf/conversions/38661327-955e-432e-ae45-ab305b6a612a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e671f27f-19f0-4665-a2d2-c1a2194f02cf/conversions/38661327-955e-432e-ae45-ab305b6a612a-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Турция и Беларусь - две страны, на территории которых говорили противоборствующие стороны. И мы, как никто другой, понимаем, насколько сложно турецким партнерам организовать и поддерживать этот процесс. Естественно, я со своими турецкими коллегами и с МИДом Турции общаюсь. Мы знаем какие-то детали, они меня посвящают в подробности именно потому, что мы их прекрасно понимаем. Важно отметить, что попытки отдельных стран перенести переговоры на другую площадку должны быть вдумчивыми. Здесь главное не сорвать процесс. Сейчас по гуманитарному треку мы видим, что в каждом раунде есть какой-то результат, который в Беларуси реализуется на деле, что хорошо, потому что от этого зависят человеческие судьбы".

Переговоры между Россией и Украиной были и на белорусской земле в 2022 году, тоже 3 раунда. МИД был непосредственным участником организации всего процесса.

"Может быть, когда-то, когда снимутся грифы секретности, об этом можно будет написать книгу. Естественно, специальные военные операции, военные действия на сегодняшний день еще не закончены, поэтому здесь рано что-то говорить. Но я хочу напомнить, что первые переговоры были на белорусской земле, их состоялось 3 раунда. Да, МИД выступал их основным организатором, но не только, были также задействованы наши силовые структуры, которые обеспечивали охрану, и областные власти, которые давали площадку. То есть это была командная, мощная работа по поручению главы государства. Это не секрет, что Александр Лукашенко убедил в первый раз приехать украинскую делегацию", - вспоминает посол.

переговоры между Россией и Украиной в Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/277b9302-4b6b-40de-89ba-9040c17a8223/conversions/e90fd19f-ac37-46ce-93c3-fc57c8224251-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/277b9302-4b6b-40de-89ba-9040c17a8223/conversions/e90fd19f-ac37-46ce-93c3-fc57c8224251-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/277b9302-4b6b-40de-89ba-9040c17a8223/conversions/e90fd19f-ac37-46ce-93c3-fc57c8224251-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/277b9302-4b6b-40de-89ba-9040c17a8223/conversions/e90fd19f-ac37-46ce-93c3-fc57c8224251-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анатолий Глаз отметил, что очень хорошо запомнил первый раунд переговоров в Беларуси. За первую минуту прямая трансляция переговоров набрала больше миллиона просмотров в интернете.

"Это говорит о том, с каким трепетом, с каким замиранием дыхания весь мир наблюдал и желал этим переговорам успеха", - подчеркнул белорусский посол в Турции.

И определенный успех был - по итогам трех раундов вышли на проект договора, который дальше обсуждался в Стамбуле. Опять же, не секрет, об этом и президент России говорил, и Александр Лукашенко, что в том документе не было территориальных вопросов. И, как известно, он уже был готов к подписанию.