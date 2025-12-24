Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

"Тренды": Зеленский идет ва-банк, американская охота на танкеры и новый Карибский кризис

Тренды нового мирового порядка. События, которые заставляют держать руку на пульсе времени. На что стоит обратить внимание каждому из нас?

Смотрите программу "Тренды" 25 декабря на сайте news.by и мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.

  • Междуморье отменяется. Ракетный комплекс "Орешник" поставлен на боевое дежурство в Беларуси.
  • Как минчане относятся к американской доброжелательности? Что стоит за восстановлением диалога Минска и Вашингтона? Ответы жителей белорусской столицы.
  • Редкоземельная лихорадка. Новая коалиция Трампа готовится перекопать весь мир.
  • Зеленский идет ва-банк. Почему Украина торпедирует мирные переговоры? Расскажет нардеп Артем Дмитрук.
  • Охота на танкеры и флот Министерства войны у берегов Венесуэлы. Как разгорается новый Карибский кризис?
  • Картофельный бунт в Евросоюзе. Фермеры как никогда решительно отстаивают свои интересы. Париж берут в осаду.
  • Социальный раскол на Западе. Пустой холодильник гремит все громче, а революционные идеи набирают популярность.

Разделы:

ПолитикаОбществоПолитика

Теги:

Тренды