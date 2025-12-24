3.71 BYN
"Тренды": Зеленский идет ва-банк, американская охота на танкеры и новый Карибский кризис
Автор:Редакция news.by
Тренды нового мирового порядка. События, которые заставляют держать руку на пульсе времени. На что стоит обратить внимание каждому из нас?
Смотрите программу "Тренды" 25 декабря на сайте news.by и мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.
- Междуморье отменяется. Ракетный комплекс "Орешник" поставлен на боевое дежурство в Беларуси.
- Как минчане относятся к американской доброжелательности? Что стоит за восстановлением диалога Минска и Вашингтона? Ответы жителей белорусской столицы.
- Редкоземельная лихорадка. Новая коалиция Трампа готовится перекопать весь мир.
- Зеленский идет ва-банк. Почему Украина торпедирует мирные переговоры? Расскажет нардеп Артем Дмитрук.
- Охота на танкеры и флот Министерства войны у берегов Венесуэлы. Как разгорается новый Карибский кризис?
- Картофельный бунт в Евросоюзе. Фермеры как никогда решительно отстаивают свои интересы. Париж берут в осаду.
- Социальный раскол на Западе. Пустой холодильник гремит все громче, а революционные идеи набирают популярность.