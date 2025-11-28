3.72 BYN
Цель - полмиллиарда долларов: в каких сферах Беларусь и Ставропольский край укрепляют партнерство
Беларусь и Ставропольский край России наращивают сотрудничество. За 5 лет взаимная торговля выросла втрое. Сейчас цель - полмиллиарда долларов. Уже обсуждаются новые проекты: водоочистка, водоотведение, нефтехимия.
В Ставрополье снежные зимы и большой минус являются редкостью. Погода располагает к пешим прогулкам. Такой возможностью воспользовались губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой, а заодно обсудили многие вопросы двухстороннего сотрудничества.
Ставропольский край входит в топ-20 важных партнеров Беларуси. Взаимный интерес велик. Например, в Ставрополье белорусы прочно закрепились по лифтам. Капитальный ремонт идет, и белорусские кабины хорошо вписываются в жилые дома.
Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края:
"Два года назад договорились о размещении на территории Ставропольского края двух крупных производителей сельскохозяйственной и дорожной техники. Мы провели необходимые закупочные процедуры, потому что у нас было договорено, запустили прямой рейс Минводы - Минск".
Новые проекты - это нефтехимия и микроэлектроника, хорошие возможности для совместной работы предприятий двух стран, которые важно вместе определить. Каждый договор порой стартует точечно, но после подтягивает и другие. Ставропольцы заложили в Беларуси яблоневый сад, эти площади готовы увеличивать.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
"Для Президента это также один из главных проектов со Ставропольским краем. Как я вам и говорил, он лично большое внимание уделяет вот этим новинкам, в том числе селекционным, в области садоводства. В республике поставлена задача возродить в ускоренном порядке сады. Где-то по 1 тыс. га мы будем закладывать на протяжении следующих 3 лет. Хотим, чтобы с учетом опыта ваши специалисты продолжали с нами работать".
28 ноября обсуждали и покупку яблок в белорусские торговые сети до нового урожая. Весенние заморозки сказались на весе собранных фруктов, нужно их восполнять. Партнеры готовы обсуждать цены и объемы поставок.
Власти края уже выделили землю под строительство сборки коммунальной техники "Амкодор", но и не только ей. Торговый дом МТЗ работает на Ставрополье на всю округу. Ежедневно более 80 чеков продаж - от готовых тракторов, навесного оборудования до запасных частей. Их везут от 50 белорусских предприятий.
Игорь Серов, глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края:
"Одним из основных результатов сегодняшнего визита было то, что мы получили заявление от губернатора, что в первом квартале вопросы с выделением участка будут решены, и мы можем приступать к строительству и расширению - то, что давно надо для более масштабных ремонтов проведения, сервисных зон".
Сейчас это монобрендовый центр, в планах сделать его мультибрендовым, как, например, в Ростове. Ведь техника нужна разная, а ей - ремонт и сервис. 60 % тракторов на полях - белорусские, а также до 10 % комбайнов. Сегодня изучают предложения и для перевозки пассажиров.
Антон Доронин, министр экономического развития Ставропольского края:
"В городе Ставрополе себя сейчас хорошо зарекомендовали троллейбусы с автономным ходом. В городе Пятигорске есть трамвайная колея. Очень важно развивать именно трамвайное движение, потому что это уникальный экологически-природный регион".
Спрос есть, минимум 40 трамваев и автобусов с автономным ходом готовы купить, поэтому и с предложениями не стоит затягивать.
"Сегодня губернатор абсолютно справедливо высказал замечание, что мы проиграли несколько конкурсов на поставку троллейбусов с автономным ходом. Будем проводить внутренние расследования и разбирательства. Это абсолютно недопустимо с учетом наличия дилеров", - отметил Дмитрий Крутой.
За чем еще едут ставропольцы в Беларусь, так это за высоким уровнем подготовки технических кадров, чтобы студенты непосредственно на предприятиях изучали азы техники и учились строительному делу.