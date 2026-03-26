Турчин примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Казахстане

В Шымкенте состоится заседание Евразийского межправсовета. Участие в нем примет премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Также он выступит на пленарной сессии цифрового форума "Индустрия 5.0: Сила взаимодействия".

Шымкент - это третий город по значению и величине в Казахстане после Астаны и Алматы. В последние годы он активно развивается, поэтому Казахстан решил провести заседание Евразийского межправсовета именно здесь.

Сейчас идут последние приготовления. Белорусская делегация летит в Шымкент, буквально через считанные часы начнется заседание в узком составе.

Напомним, что Беларусь в 2025 году председательствовала в объединении и выступала за все принципы, которые закладывались в основе союза - свободный, равный доступ товаров и услуг на рынке, защита прав потребителей. Все эти акценты плавно перетекают и в казахстанское председательство. Эти темы будут обсуждаться 26 марта, в том числе и промышленная кооперация.

Вопрос, который особенно в последние годы на слух, - это технологическая независимость и безопасность. Многие механизмы, которые отработаны в рамках промышленной кооперации, теперь будут переносить и в агропромышленную сферу.

Продовольственная безопасность также сегодня имеет очень важное значение. ЕАЭС должен быть впереди как локомотив серьезной евразийской экономики.

27 марта пройдет заседание уже в расширенном составе и цифровой форум.