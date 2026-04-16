Укрепление мира для будущих поколений - ключевая тема Ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле

Укрепление мира для будущих поколений и поиск решения глобальных кризисов - ключевая тема Ассамблеи Межпарламентского союза, которая открылась в Стамбуле. Это одна из крупнейших международных площадок, в работе участвуют более 150 делегаций и 2500 человек.



В ходе дискуссии выступил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Сергей Рачков. Спикер подчеркнул, что наиболее эффективной стратегией в международной повестке остается парламентская дипломатия.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Сквозной темой обсуждения является укрепление надежды обеспечения мира и справедливости для будущих поколений. В рамках Ассамблеи проходит около 80 различных мероприятий. Заседают постоянные комиссии, проходят общие дебаты. Ожидается, что будет также рассмотрен чрезвычайный вопрос. Несколько делегаций уже внесли в качестве чрезвычайного экстренного вопроса для обсуждения ситуацию на Ближнем Востоке. Белорусская делегация приняла участие в открытии Ассамблеи. Мы выступили на заседании парламентского измерения Движения неприсоединения. Также была озвучена позиция Республики Беларусь в Первом комитете, который рассматривает вопросы международного мира и безопасности".